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Битката за Конгреса и Сената в САЩ - как ще се промени Вашингтон след края на междинните избори?

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Избирателите в Съедините Щати решават днес коя партия ще поеме властта в Конгреса от януари 2027 г., точно две години след като американският президент Доналд Тръмп влезе отново в Белия Дом.

Изборите ще определят дали републиканците, които имат мнозинства в долната и горната камара на Конгреса, а именно Камарата на представителите и Сената, ще ги запазят или демократите ще надделеят.

В началото на избирателната кампания, демократите се надяваха да поемат контрол над Камарата на представителите, но, според последните сондажи, цитирани в американските медии, те имат реален шанс да получат мнозинство в Сената.

Изборите, които се провеждат на фона продължаващата война с Иран, високи цени на петрола, хранителни стоки, нисък рейтинг на Тръмп и други се превръщат в референдум върху политиката на американския президент през последните две години.

Евентуалната загуба на двете камари на Конгреса би била катастрофална за партията на Доналд Тръмп, а политическият пейзаж във Вашингтон се би променил до неузнаваемост, ако демократите поемат контрол.

Евентуалната победа на Демократическата партия би означавала много по-засилен контрол над администрацията на Доналд Тръмп и би принудила американският президент да приема компромиси, ако иска да прокара ново законодателство.

Тръмп многократно вече е изпитвал границите на президентската власт, като е издавал широкообхватни изпълнителни заповеди, много от които са били отменени от съдилищата и продължава да води война срещу Иран без разрешение от страна на Конгреса. Самият Тръмп вече заплаши, че би станал “Г-н Вето”, ако демократите спечелят мнозинство в Конгреса.

Резултатът от изборите ще определи и съдбата на американският президент Доналд Тръмп, който доминира Републиканската партия от десетилетие насам, както и тази на движението МАГА. Според Стийв Банон, бивш съветник на Тръмп, Републиканската партия ще влезе в “гражданска война” със самата себе си, изходът от която ще покаже бъдещето й.

От своя страна, демократите са по предпазливи относно предприемайки трета процедура по импйичмънт на американският президент Доналд Тръмп и призоват за конкретни политически и икономически мерки, които ще имат реален ефект върху живота на избирателите в страната.

В същото време, според американските медии, демократите се готвят, ако спечелят мнозинство в Конгреса, да предприемат всичко възможно за премахването от длъжност американския министър на отбраната Пийт Хегсет.

Вижте още от специалния кореспондент на БНТ във Вашингтон Радослав Минчев

#кореспондент във Вашингтон #Радослав Минчев #междинни избори в САЩ #резултати

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