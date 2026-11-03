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Нова серия бомбени заплахи: Извънредни кацания на 7 полета в 4 европейски държави (ОБЗОР)

Виктор Борисов от Виктор Борисов
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Извънредни кацания на самолети на различни летища в Европа след серия от бомбени заплахи. Става въпрос за 7 полета в 4 държави. Наложиха се спешни проверки като в нито един от случаите не е открито взривно устройство. Два от самолетите са пътували към София и кацнаха безопасно на летището.

Два полета до столичното летище Васил Левски бяха засегнати от бомбените заплахи получиени по имейл. Става въпрос за полета от летище Милано, Бергамо на който е имало 176 пътници на борда и е бил по обяд, а малко по-късно е отправена заплаха и към полета от Дъблин със 185 пътници на борда. И двата самолета са кацнали успешно на столичното летище. Няма пострадали хора, няма и открити взривни вещества на борда, но обобщение по темата правим в следващия репортаж.

Бомбените заплахи са отправени чрез заплашителни имейли адресирани до институции включително и полетите от Бергамо и Дъблин до София. До отклоняване или принудително кацане на машините не се е стигнало, но самолетите и пътниците са били претърсени за взривни устройства.

главен комисар Любомир Николов, главен секретар на МВР: "Неприятното е, че вече започнаха да включват и някои от авиокомпаниите, които знаете, че трябва да се сменя курса на самолета и да се предприемат спешни мерки в тази насока, но колегите действат по протокол."

И двата самолета са се приземили успешно на летище Васил Левски при спазване на протоколите за безопасност.

Георги Пеев, министър на транспорта и съобщенията: "Имаме две такива заплахи, това е процедура в която се действа по протокол, задействани са всички протоколи."

Самолетите са проверени, имало е бомбени заплахи, не е установено наличието на бомба.

Ескортиране на полетите от изтребители не се е наложило, но машините са били претърсени на летището.

Тодор Иванджиков, председател на Българската асоциация на авиационната индустрия: "Когато кацне самолета - веднага се изкарват пътниците по най-бързия начин от самолета, за да може да влязат съответните служби, органи, кучета, за да могат да може да се провери самолета за взривно вещество. Отнема няколко часа."

Макар и фалшиви, бомбените заплахи в авиацията не се подценяват, заради което и авиокомпаниите понасят сериозни финансови и имиджови щети.

Тодор Иванджиков, председател на Българската асоциация на авиационната индустрия: "Поредната фалшива заплаха, поредните стресови ситуации заради дадена хибридна война."

Вчера полет от Лондон до София кацна принудително в Будапеща ескортиран от изтребител след подобна бомбена заплаха по имейл, а пътниците чакаха повече от 5 часа на унгарското летище докато минат процедурите за безопасното им извозване до София.

#министър Георги Пеев #бомба #заплаха за бомба #самолети

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