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След вота за президент: 57% от българите смятат, че обществото ще остане разделено

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За две трети от сънародниците ни резултатът не е изненада

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След изборите за 57% от българите обществото ни по-скоро ще остане разделено. Това сочат данните на агенция "Галъп Интернешънъл Болкан" специално за предаването "Референдум". Останалите 43 на сто са по-скоро оптимистично настроени и смятат, че ще има обединение след вота на 1 ноември.

Инфографики: "Галъп Интернешънъл Болкан"

За 71% от запитаните резултатите не са изненада, на обратното мнение са 25 на сто, а 6% не могат за преценят.

Какво ще се промени след президентските избори - темата в предаването "Референдум" тази вечер от 21.00 часа.

Ще продължат ли обществените противоречия или ще се успокоят - Добрина Чешмеджиева ще разговаря с политолозите Петър Чолаков и Любомир Стефанов и журналистите Юлия Владимирова и Александър Симов.

#изненада #обединение #резултати от изборите #референдум

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