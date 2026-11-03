Сухопътните войски приеха първите пет машини "Страйкър"

Сухопътните войски приеха първите 5 бронирани машини „Страйкър" на официална церемония във военния завод „Терем" във Велико Търново. Те са част от договора с "Дженерал Дайнамикс" за доставка на 198 бойни, спомагателни и учебни машини за над 1,4 млрд. долара.

Общо 198 бойни и спомагателни машини ще получи 61-ва "Стрямска бригада" от "Дженерал дайнамикс", от които 183 са от семейство на "Страйкър". Те ще се сглобяват в "Терем - Ивайло". Първите доставки се забавиха с година.

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Надяваме се ритмично да ни се предоставят резервни части и части, които са за окомплектоване. Това е причината за забавянето, което беше констатирано досега. Вървим по график. Плащанията си вървят по график. Машините се доставят по график, даже вървят предсрочно предоставяне на машини. В момента трябваше да имаме предоставени по-малко от 20-22 машини, 30 са тук. Очакваме до края на годината още 3 да дойдат и започва вторият етап с бойните машини."

Командирът на Сухопътните войски ген. Дешков обясни, че от месеци тече обучение на водачите и на техническите екипи.

генерал-майор Деан Дешков, командир на Сухопътните войски: "От около 4 месеца и повече, нашите механици-водачи, които са за тези машини, кормуват с тях в пресечени терени. Личният състав, който го касае, е самата поддръжка от няколко седмици, близо месец, вървят подготовките на тях по отношение, включително разглобяване, и сглобяване на цялата машина, за да придобият необходимите умения за поддръжка в полеви условия."

Остава обаче открит въпросът с ритмичната доставка на боеприпасите.

Димитър Стоянов, министър на отбраната:"Към момента не можем да ги произвеждаме. Взимаме ги от Съединените американски щати. Надявам се да има трансферна технология, да направим така, че България да произвежда сама боеприпасите. Имаме традиции в това отношение. Просто тук призовавам, разбира се, отбранителната индустрия, особено в частния сектор, да се ориентират по-бързо към новите стандарти."

Целта е България да стане регионален хъб за сглобяване и обслужване на "Страйкър".

Димитър Стоянов, министър на отбраната: "Да не забравяме, че нашата съседка Република Северна Македония те също имат от фамилията "Страйкър" машини. Украйна разполага с такива машини. Ние имаме капацитета и възможностите да усвоим, освен първо и второ ниво, и трето ниво на обслужване на машините "Страйкър"."

Военното министерство има амбицията да оборудва със "Страйкър" и 2-ра Тунджанска бригада, което ще струва 1,4 млрд. през следващите 5 - 6 години.





По темата работи Мирела Дончева