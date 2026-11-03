Димитър Стоянов: Работим усилено България да бъде хъб за обслужване на машините „Страйкър“

Работим усилено в посока България да бъде хъб за обслужване на машините „Страйкър“, каза пред журналисти във Велико Търново министърът на отбраната Димитър Стоянов.

На тържествена церемония във военния завод „Терем“ бяха посрещнати първите асемблирани бойни машини „Страйкър“ за Сухопътните войски.

Стоянов припомни, че в Република Северна Македония също имат машини от фамилията „Страйкър“, Украйна също разполагат с такива машини.

„Ние имаме капацитета и възможностите да усвоим освен първо и второ ниво, и трето ниво на обслужване на машините „Страйкър“. Надявам се да го направим колкото се може по-бързо, но приоритет, разбира се, давам на сглобяването на нашите машини“, посочи министърът.

Министър Стоянов каза, че са необходими още 1,4 млрд. евро за оборудването на Втора механизирана бригада със същия тип бойни машини, с които се комплектова 61-ва Стрямска механизирана бригада. Средствата ще бъдат необходими в рамките на пет до шест години, ще са необходими около 200 машини, а реализацията на проекта зависи от финансовите възможности на страната. Министърът уточни, че договорът за оборудването на 61-ва Стрямска механизирана бригада включва общо 198 машини, от които 183 са от семейството „Страйкър“, а останалите са логистични.

По думите му е имало забавяне от около една година, но към момента доставките и плащанията вървят по график, като се очаква част от машините да бъдат предоставени предсрочно. Към момента България не произвежда боеприпасите за машините „Страйкър“ и те се доставят от САЩ. Министърът изрази надежда за трансфер на технологии, който да позволи на страната ни да започне собствено производство и призова отбранителната индустрия, особено частния сектор, да се ориентира по-бързо към новите стандарти.

Снимки: БТА

Министърът подчерта, че модернизацията изисква време и подготовка, включително за провеждането на реални бойни стрелби. България вече е започнала подготовка с по-стари машини „Страйкър“, като се очаква процесът да бъде ускорен.

Министърът коментира и преструктурирането на „Терем-Ивайло“, като посочи, че двете дружества, заедно с това в Търговище, ще се обединят в едно предприятие. По думите му това няма да се отрази негативно на дейността им, а напротив – очаква се тя да се разраства.

На журналистически въпрос за необходимостта от системи за борба с дронове, той отговори, че противодействието на безпилотните летателни апарати е приоритет. И подчерта, че нито една система не може да гарантира 100% ефективност срещу дронове. Той изрази предпочитание към системите за кинетично въздействие, като отбеляза, че в градски условия са необходими решения за електронна война и въздействие в електромагнитния спектър.