Боряна Тончева е носител на наградата за цялостен принос на името на Вера Маринова

За втора поредна година Българската федерация по художествена гимнастика връчи призовете за журналистика на името на Вера Маринова. Наградата за цялостен принос взе колегата от Българската телеграфна агенция Боряна Тончева, която в продължение на 25 години беше част от екипа на БНТ.

Отличието има за цел да насърчи въздействащото, компетентното и обективно отразяване на един от най-успешните спортове в България. Наградите носят името на дългогодишната журналистка в спортната редакция на БНТ Вера Маринова, която е един от еталоните в професията. Нейният глас в продължението на десетилетия съпътства най-големите спортни форуми.

„Когато човек гледа телевизия от канапето и мекия стол си представя нещата съвсем не така, както са в действителност. Телевизията, в общи линии е, както обичах да казвам на времето -миньорски труд и това, че се показваш и хората могат да видят някаква красота, в случай на красивите жени или блясък, е съвсем далеч от ежедневието на спортния журналист“, каза Маринова.

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