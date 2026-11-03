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Боряна Тончева е носител на наградата за цялостен принос на името на Вера Маринова

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Чете се за: 01:22 мин.
Спорт
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За втора поредна година Българската федерация по художествена гимнастика връчи призовете за журналистика на името на Вера Маринова.

Боряна Тончева и Вера Маринова
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За втора поредна година Българската федерация по художествена гимнастика връчи призовете за журналистика на името на Вера Маринова. Наградата за цялостен принос взе колегата от Българската телеграфна агенция Боряна Тончева, която в продължение на 25 години беше част от екипа на БНТ.

Отличието има за цел да насърчи въздействащото, компетентното и обективно отразяване на един от най-успешните спортове в България. Наградите носят името на дългогодишната журналистка в спортната редакция на БНТ Вера Маринова, която е един от еталоните в професията. Нейният глас в продължението на десетилетия съпътства най-големите спортни форуми.

„Когато човек гледа телевизия от канапето и мекия стол си представя нещата съвсем не така, както са в действителност. Телевизията, в общи линии е, както обичах да казвам на времето -миньорски труд и това, че се показваш и хората могат да видят някаква красота, в случай на красивите жени или блясък, е съвсем далеч от ежедневието на спортния журналист“, каза Маринова.

ВИЖТЕ ИНТЕРВЮТО ВЪВ ВИДЕОТО!

#Боряна Тончева #Приз "Вера Маринова" #Вера Маринова

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