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"Черното топче" е големият победител в конкурсната програма на тазгодишния "Синелибри"

Цанка Николова от Цанка Николова
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Тази вечер е награждаването на победителите в конкурсната програма на „Синелибри“ и премиерата на филма „Отечество“ на Павел ПавликОвски. Кой филм спечели отличието за най-добра литературна адаптация?

"Черното топче" е големият победител в тазгодишното издание на кино-литературния фестивал. Специален гост на вечерта е самият Павел Павликовски, който беше удостоен с награда за изключителния му принос към киното. Той пристигна в София за официалната премиера на новия му филм. По традиция празничната церемония по награждаване в зала 1 на НДК е съпроводена с национална премиера на филм, триумфирал на най-престижните кинофоруми в света. Тази година това е именно лентата „Отечество“.

Жаклин Вагенщайн, основател, президент и артистичен директор на фестивала "Синелибри": "Едно от най-успешните, може би изданието с най-много гости, с най-много филми до този момент, с най-много разпродадени зали. Вярвам, че успешно кулминацията е днес с прекрасния, божествен филм на Павел Павликовски и със самия Павел Павликовски тук, в залата."

Джим Шеридън, президент на журито: "В крайна сметка всички бяхме щастливи от избора, който направихме. Не мисля, че има някой разочарован, защото филмите, които бяха в топ 3, бяха наистина добри и засягат много важни теми."

Теодора Маркова, член на журито: "Ние просто се опитахме да преценим и да изложим нашите очаквания към това какво трябва един филм да притежава, за да бъде носител на тази награда. Смятам, че трябва да притежава смелост, смелост в изразните средства, смелост в посланието, смелост в подхода."

Фестивалът продължава до 8 ноември.

Вижте още в прякото включване на Цанка Николова

#"Отечество" #„Синелибри“ #победител #премиера #фестивал

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