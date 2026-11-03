Кибератаките в Европа: Щети за десетки милиони евро в търговските вериги

Щети за десетки милиони евро е причинила кибератаката срещу хладилни системи в над 10 европейски страни.

Проблеми имаше в търговски вериги в Белгия, Естония, Финландия, Ирландия, Италия, Люксембург, Нидерландия, Португалия, Швеция, Германия и Румъния. Заради хакерските атаки температурата във фризерите се покачи до 50 градуса и се наложи да бъдат изхвърлени тонове храна.

Само в Белгия един супермаркет обяви загуби за над 100 000 евро. Италия свика спешно заседание с шефовете на разузнавателните служби. Говорител на ЕК заяви, че това не са изолирани инциденти и че трябва да бъдем колективно устойчиви и подготвени за подобни кибернападения.