Кибератака остави десетки супермаркети с проблеми в хладилните системи в Европа

Хладилните и фризерните системи на десетки супермаркети в Белгия и Люксембург са били засегнати от киберинцидент през нощта, съобщиха днес търговските вериги Ahold Delhaize и Colruyt. Подобни случаи са регистрирани и в Швеция, Естония и Ирландия, предаде Ройтерс.

Инцидентите напомнят за кибератака във Франция миналия месец, при която хакери проникнаха в системите за охлаждане на стотици супермаркети и промениха настройките им. Температурите достигнаха 50 градуса по Целзий, което доведе до пожари и загуба на хранителни продукти.

В Белгия - веригата Delhaize е установила повишаване на температурите в хладилните си системи и разследва случая. Главният изпълнителен директор на компанията Sabcobel, която поддържа тези системи, заяви пред агенция Белга, че става дума за кибератака, при която изпарителите на съоръженията са били превключени в режим на размразяване. От белгийската верига Colruyt съобщиха, че хладилните системи на пет магазина са били засегнати. Компанията управлява и магазини Spar в Белгия чрез франчайз модел.

В Швеция - веригите ICA и Coop също съобщиха за проблеми с хладилните съоръжения. Един от магазините на ICA съобщи в социалните мрежи, че температурите в хладилниците и фризерите му са били променени дистанционно на 50 градуса по Целзий. По-късно магазинът е възобновил работа. В друг обект на веригата в Стокхолм всички фризери са били засегнати от кибератака. Инцидентът е станал около 2:00 ч. през нощта и е бил установен в 5:30 ч. От ICA потвърдиха, че ограничен брой магазини са били засегнати от инцидент с хладилните и фризерните им системи. Веригата Coop съобщи пред шведския вестник „Афтонбладет“, че шест нейни магазина са имали подобни проблеми.

Ръководителят на Националния център за киберсигурност на Швеция Йон Билоу заяви пред Ройтерс, че се разследват няколко инцидента с хладилни системи в хранителни магазини в страната. Той посочи, че през последните седмици са установени множество уязвими устройства за управление на технически системи, които се нуждаят от актуализация или защита.

В Естония - също е засегнат супермаркет, чиито хладилни съоръжения са били настроени на 50 градуса по Целзий, съобщи доставчикът на технологично оборудване Kitman Coldtech. Компанията не разкри името на търговската верига.

В Ирландия - веригата SuperValu, третата по големина в страната, съобщи, че киберинцидент е засегнал хладилните системи на 13 от общо 223 нейни магазина. Засегнати са били съоръжения от конкретен модел, а охладените и замразените хранителни продукти са били изтеглени от продажба.