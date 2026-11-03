Разпитаха отново ръководството на фирмата за атракциони по делото за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг

Протест пред Съдебната палата в Бургас срещу решението на Окръжния съд Никола Бургазлиев да бъде пуснат под домашен арест. Близките на загиналата Христина при тежкия инцидент с АТВ в Слънчев бряг настояват подсъдимият да остане зад решетките. Недоволството съвпадна с поредното заседание по делото. Към протеста се присъединиха и други почернени родители, които събраха подписи срещу по-леката мярка.

Решението на Окръжния съд предизвика гнева на близките на загиналата 35-годишна жена.

Златка Соколова, майка на загиналата Христина: „Той уби детето ми. Да не би моето дете да се е събудило от гроба, за да му искат по-лека мярка?“

Светослав Соколов, брат на загиналата Христина: „Ако съдът накаже адекватно няколко такива виновни, смятаме, че обстановката по българските пътища ще е много по-различна.“

Към протеста се присъединиха и други почернени родители, които събраха подписи срещу по-леката мярка.

Николай Попов: „Тук има 10 200 подписа. Тези хора могат да бъдат пред Съдебната палата в София, пред Съдебната палата в Бургас и тук да почернее от хора.“

Петя Иванова, сдружение „Ангели на пътя“: „Бъде ли пуснат Бургазлиев под домашен арест, затваряме магистрали, пълно неподчинение. Този ад трябва да спре.“

Никола Бургазлиев влиза в съдебната зала. Следват викове: „Убиец! В затвора!“

В съда отново беше разпитано ръководството на фирмата за атракциони заради разминаване в номера на вратата на количката от записите на техническия преглед.

Иво Найденов, адвокат на Никола Бургазлиев: „Спорно е коя количка е минала прегледа. Това се видя и от записа.“

БНТ: „Подменена е количката, така ли?“

Иво Найденов, адвокат на Никола Бургазлиев: „Аз смятам, че да.“

Неделян Петров, управител на фирмата, отдала атракциона: „Това са декоративни лепенки, те се сменят всяка година.“

БНТ: „Тоест, количката от инцидента е минала технически преглед и тя е тази на видеозаписа?“

Неделян Петров, управител на фирмата, отдала атракциона: „Абсолютно всички коли са минали технически преглед, естествено.“

Георги Радков, адвокат на пострадалото семейство: „В случая имаме категорични доказателства – автотехническа, медицинска, токсикологична експертиза. Категорично това превозно средство е било технически изправно.“

Делото продължава през декември, когато се очаква да навлезе в заключителната си фаза.