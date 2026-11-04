Оранжев код за интензивни валежи в областите Бургас, Ямбол и Сливен

Ще остане облачно. В отделни планински и в източните райони ще продължи да вали почти през целия ден, като там валежите преди обяд ще са временно интензивни и значителни по количество. До края на деня почти навсякъде ще спре да вали. Вятърът ще бъде слаб, в източните райони – умерен и силен от север-североизток, но в края на деня ще отслабва.

Минималните температури ще бъдат между 5° и 11°, в София - около 5°, а максималните в повечето места ще бъдат между 8° и 15°, в района на София - около 8°.

По Черноморието ще бъде облачно. Валежите от дъжд ще продължат, като главно по южното крайбрежие преди пладне ще са временно интензивни и значителни по количество. Ще духа умерен и силен вятър от север-североизток. Максималните температури ще бъдат от 12° до 14°. Температурата на морската вода е 16°-17°. Вълнението на морето ще бъде 3-5 бала.

В планините ще бъде предимно облачно. Главно в масивите от Източна България и на места в Рила и Пирин ще продължи да вали почти през целия ден, по високите части валежите ще са от сняг. Ще духа умерен и силен север-североизточен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра - около 0°.

В четвъртък ще преобладава облачно време, но главно в планинските райони в Западна България ще превали. Вятърът ще отслабне, ще запази посоката си от северозапад, по Черноморието - от север. Минималните температури ще са между 4° и 9°, а максималните - между 9° и 14°.

В петък облачността ще се разкъсва, в много райони и ще намалява до предимно слънчево.

През почивните дни слънчево ще бъде в планините и планинските райони, а в низините и котловините в часовете преди обяд ще бъде мъгливо или с ниска слоеста облачност.

Вятърът ще отслабне още, а в неделя в по-голямата част от страната ще стихне.

Минималните температури ще се понижат и ще са близки до 0°, а дневните ще останат без съществена промяна.