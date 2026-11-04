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Задържаният мъж за убийството на куче в столичния кв. "Кръстова вада" отказва да съдейства на разследването

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При друг случай обвиняемият е опитал да посегне на жена с куче

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Очаква се Софийският районен съд да гледа мярката за неотклонение на задържания 43-годишен мъж след убийството на куче в столичния квартал "Кръстова вада". Йордан Атанасов е обвинен, че е проявил особена жестокост към куче, като му е причинил смърт.

След издирване от полицията, вчера той заедно с адвоката си се предаде в СДВР. По данни на разследващите около 20:50 ч. на 1 ноември обвиняемият е нанесъл силен удар с крак на куче от породата йоркширски териер на име Кнопа. В резултат на удара животното е починало.

Според прокуратурата деянието е извършено с особена жестокост. В хода на разследването са разпитани свидетели, извършени са разпознавания и е изготвена видеотехническа експертиза. Случаят предизвика вълна от недоволство и гняв сред обществото.

За днес е насрочен нов протест срещу насилието над животни, който ще се проведе пред Народното събрание.

Венцислав Стоянов, началник на 4 РУ – СДВР: "Към момента мотивът на деянието е агресия в мъжа, която нямаме обяснение как възниква в него. Същият не дава обяснения, не дава пояснения защо го е направил. Отказва да ни съдейства към момента, както и да разясни защо е постъпил по този начин. Предполагаме, че за да дойде в сградата на СДВР е породено от нашите активни действия по търсенето и установяването на неговото местонахождение, като голяма роля играе и това, че се породи много голямо обществено недоволство на мястото, където е извършено самото деяние и то там, където самия той живее в този район."

При друг случай, по който прокуратурата е отказала да образува досъдебно производство, обвиняемият е опитал да посегне на жена с куче.

Вижте още в прякото включване на Цветелина Чафадарова

#Йордан Атанасов #кв. "Кръстова вада" #убито куче

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