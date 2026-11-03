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Повдигнаха обвинение на мъжа, причинил смъртта на куче в столичния квартал "Кръстова вада"

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Общество
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повдигнаха обвинение мъжа причинил смъртта куче столичния квартал кръстова вада
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Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност 43-годишен мъж, проявил особена жестокост към куче, като му причинил смърт, съобщиха от прокуратурата.

Събраните до момента доказателства сочат, че на 1 ноември, около 20.50 часа в София, обвиняемият Йордан Атанасов е проявил жестокост към куче от женски пол, порода йоркширски териер на име Кнопа. Обвиняемият му е нанесъл силен удар с крак, в резултат на което противозаконно причинил смъртта му, като деянието е извършено с особена жестокост към животното.

По случая се води досъдебно производство за престъпление, за което се предвижда наказание от 2 до 8 години „лишаване от свобода“. В хода на разследването до момента са разпитани свидетели на деянието и са извършени разпознавания, изготвена е назначената видео-техническа експертиза.

С постановление на наблюдаващ прокурор обвиняемият е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено в Софийски районен съд искане за определяне на мярка „задържане под стража“.

Разследването по случая продължава.

#Кнопа #„Кръстова вада“ #убийство на куче #мъж #обвинение

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