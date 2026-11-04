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Остава в сила частичното бедственото положение заради проливните валежи в Шабла

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Остава в сила частичното бедственото положение заради проливните валежи в Шабла. През нощта екипи на полицията, пожарната и общината обхождаха невралгичните участъци с цел да не се допусне застрашаване на живота и здравето на хората.

Вчера интензивните валежи доведоха до преливане на дере в Шабла и наводняване на дворове и къщи в ниската част на града.

Наложи се евакуация на 16 души , които са били в застрашени от водата имоти. Поражения има и върху пътната инфраструктура, но обход на място ще бъде направен след спиране на дъжда.

За 24 часа в морската община паднаха 250 литра на квадратен метър. Очакванията са днес валежите в района да спрат.

# частично бедствено положение #Шабла

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