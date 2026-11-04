Малена Замфирова е близо до завръщане

Осем месеца след тежкия инцидент Малена Замфирова изглежда по-близо от всяко от своето завръщане в сноуборда, но Тервел е категоричен, че все още е рано за оценки. Нейният брат, който завоюва бронза на Олимпийските игри в Милано/Кортина през февурари 2026 година, сподели, че предстои лагер, на който тя за първи път ще се качи за първи път на сняг и ще се разбере как се чувства.

Пред БНТ той все пак уточни, че докато Малена не бъде видяна в нейната естествена среда, няма как да каже как ще се чувства и какво ще се случи.

„Предстои ни тренировъчен лагер в Австрия, на който тя ще се качи за първи път на сняг и ще разберем как се чувства. Докато не я видим в нейната естествена среда, не се усетят вибрациите от борда, снега, неравностите по терена, е абсолютно невъзможно да кажа как тя би се чувствала и какво ще се случи.“

За родния сноубордист предстоящият лагер в Австрия ще бъде също първи на сняг преди новия сезон, в който основната му цел ще бъде да защити световната си титла в дисциплината паралерен слалом.

„Обичам да казвам, че спортистите нямат цел, а път. На мен задачата ми е да вървя максимално дълго по пътя си. Всяко едно състезание е една крепост, която трябва да превземеш, да свериш часовниците и да видиш къде си спрямо останалите състезатели от Световната купа“, отбеляза Замфиров.

Цялото интервю с Тервел Замфиров гледайте тази неделя в предаването „Арена спорт“ по БНТ 1 от 12:30 часа.