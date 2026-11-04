Чуждестранни инвестиции: Германски завод предлага нови работни места в Плевен

Германия остава основният чуждестранен инвеститор в България, като за първите шест месеца на годината немски компании са осигурили капитал за над 372 милиона евро у нас. Поредното доказателство за това е отварянето на нов завод за изделия от инженерна пластмаса в Плевен, където безработните са близо осем хиляди души.

Семейство Дамяновски от Плевен всеки ден пътува в различни посоки, за да има препитание. Цветомир работи като машинен оператор в Севлиево, а съпругата му в държавната администрация в Ловеч, защото не могат да намерят подходяща работа в родния си град.

Цветомир Дамяновски: Няма инвестиции, този град – 80 хиляди човека, колко завода има? – Предимно шивашки фирми, малки цехчета. Мартин Филипов: Предлагат 700 евро, даже и по-малко, на половината да кажем на София, а пък на практика животът е даже бих казал по-скъп.

Докато местните хора търсят професионална реализация извън Плевен, световноизвестна германска компания избира именно индустриалната зона в града за новия си завод, който ще осигури минимум 130 работни места.

Силас Уаап – ръководител „Глобално индустриално инженерство“: "Избрахме България пред Албания и Турция заради добрата инфраструктура. Водещ фактор беше и логистиката, защото амбицията ни е освен в Европа, продукцията ни да достигне до Близкия Изток чрез пристанищата във Варна и Бургас, но първо трябва войната да свърши и търговските маршрути да се нормализират. Разбира се, работната ръка е по-евтина тук , от колкото в Германия, търсим хора с техническо образование и с опит в логистиката. Заплатите ще бъдат разумни."

Новият завод осигурява инвестиция от 10 милиона евро и заема индустриалното място на друга компания, която заради увеличението на заплатите и осигуровките у нас преди две години премести производството си в Северна Африка.

Светослав Богалински – директор „Бизнес развитие“: "Тук имаше назначени 2200 работни места, които отидоха на борсата, така че има свободна работна сила. Сега една птичка пролет не прави, но за Плевен ще има значение тази инвестиция. Дано във всеки един такъв град има по 5,6 такива компании. Това създава конкуренция, вдига стандарта на живот."

Бизнес намеренията на немския инвеститор са да разшири производството си в Плевен през следващите 10 години.