Димитър Евтимов: В предишните два мача показахме, че сме отбор, с който трябва да се съобразяват

Вратарят на ЦСКА Димитър Евтимов вярва, че отборът има сили да се противостои успешно на Панатинайкос и да направи важна крачка към фазата на елиминациите в Лигата на конференциите.

"Панатинайкос е в много добра форма. Това е най-добрият отбор на Панатинайкос от последните 10 години. Имаме уважение към тях, но отиваме да се борим за трите точки.

В предишните два мача в турнира показахме, че сме отбор, с който трябва да се съобразяват. Трябва да получим уважение от Панатинайкос, защото сме отбор с класни футболисти. Мисля, че ще се получи добър мач.

Гръцкото първенство е много по-напред от българското. Взехме си уроците срещу ОФИ, срещу тях имаше леко подценяване. Това ще ни бъде като обица на ухото.

Предстои и мач срещу Левски и това винаги е в съзнанието ни, независимо дали е след три дни или след две седмици, но на преден план е мачът срещу Панатинайкос", заяви вратарят на ЦСКА.