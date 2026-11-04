Опасност от наводнения в източната половина от страната и днес

И днес остава опасността от наводнения в източната половина от страната. В следобедните часове по-интензивни валежи се очакват в северните и източните райони. В област Бургас е обявена третата, най-висока степен – червен код, за възможни нови количества около 60 литра на кв. метър. Едва в края на деня валежите ще започнат да отслабват. В Източна България и по Черноморието ще продължи да духа силен североизточен вятър. Максималните температури ще бъдат от 6° до 15°, в София – около 8°.

През нощта валежите ще спират, но на места в западните и централни райони все още ще превалява. Минималните температури утре ще бъдат между 3 и 8°, в София – около 7°, по Черноморието – от 6° до 10°, а максималните – от 6° в Североизточна до 14° в Югозападна България. Облачността ще се разкъсва и намалява, на много места до слънчево време. Слаби валежи от дъжд ще има в планинските райони на Западна България. Ще духа слаб, в източните райони – умерен вятър, вече с посока от северозапад.

И по Черноморието облачността ще се разкъсва и намалява до предимно слънчево, но ще остане много ветровито, с временно силен северен вятър.

В планините ще остане много ветровито с временно силен североизточен вятър. Ще се задържи предимно облачно, но ще превалява главно в масивите от Западна България. Сняг ще вали по високите части, където и максималните температури ще бъдат под нулата.

В петък и през почивните дни в по-голямата част от страната ще преобладава слънчево време. В часовете преди обяд в низините, котловините и около водните басейни ще е мъгливо или с ниска слоеста облачност. Вятърът ще е слаб, а минималните температури ще се понижат чувствително и в повечето райони от страната ще бъдат отрицателни. Максималните ще останат без съществена промяна, между 8° и 13°. В понеделник облачността отново ще се увеличи, но слаби превалявания от дъжд ще има главно в Западна България.