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Задействаха системата BG-ALERT в Бургас и Царево заради интензивните валежи

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Червен код за опасни валежи е обявен в четири общини в Бургаска област

задействат системата alert царево заради опасност интензивни валежи
Снимка: илюстративна
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Задействаха системата BG-ALERT в Бургас заради обилните валежи. Предупреждението идва от Областна управа.

Заради обявения червен код за значителни валежи в община Царево също беше задействана системата за ранно предупреждение BG-ALERT.

Екипите на общината са в готовност и извършват обходи на критичните участъци, за да следят обстановката и да реагират при необходимост.

Местните власти призовават жителите и гостите на района да бъдат особено внимателни и да избягват преминаването в близост до реки, дерета и други водни обекти заради риска от внезапно покачване на водните нива.

#система BG-ALERT #задействане на BG-Alert #община Царево #интензивни валежи

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