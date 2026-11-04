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Червен код за опасни валежи в четири общини в Бургаско, предупреждават за риск от наводнения

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
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Чете се за: 00:45 мин.
Регионални
Запази
проливни дъждове силен вятър области страната
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Червен код за интензивни валежи е обявен днес за четири общини в Бургаска област – Царево, Приморско, Созопол и Малко Търново. За останалите общини в региона предупреждението е от оранжева степен.

От пожарната в Бургас призовават гражданите към повишено внимание заради опасността от наводнения. Хората се съветват да избягват районите около реки и дерета, както и преминаването през наводнени пътни участъци, мостове и подлези.

При непосредствена опасност трябва да се насочат към по-високи и безопасни места, а при инцидент да сигнализират на телефон 112.

#червен код #Бургаско

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