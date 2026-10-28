Опашати съседи: Лисици превземат софийски квартали

Нещо любопитно - все повече лисици избират да живеят в София. Според специалистите вече можем да говорим за трето, дори четвърто поколение софийски лисици. Причините за увеличената популация са намаленият брой бездомни кучета, лесният достъп до храна и липсата на врагове. Лисиците са добронамерени животни и не нападат, не сформират глутници и не разнасят бяс, защото такова заболяване няма в България от повече от 10 години.

В социалните мрежи е пълно с клипчета на опашатите животинки. Те не се страхуват от хората, но и не се интересуват особено от тях, просто търсят храна. Има ги най-вече в югозападните райони, които са по-близо до Витоша, не се срещат и на "Цариградско шосе" и на "Околовръстното".

Явор Гечев, активист за правата на животните: "Това е нещо съвсем нормално във всеки град от Централна, Северна и Западна Европа има популация от градски лисици. Все пак не съветвам да ги храните и да им създавате териториални навици, защото това не е добре нито за тях, нито за общността."

Лисиците не умеят да се пазят от автомобили и затова често стават жертва на катастрофи, иначе в градската среда за тях има много повече храна отколкото в гората.

"Да, виждал съм я, има много лисици да." "Оня ден на кафето казаха, че минава лисица, ама аз не съм я виждала." "Този знак означава забранено за лисици ли?"



"- БНТ: По някакъв начин притеснява ли ви наличието на диво животно? - Не, аз по-скоро за нея се притеснявам."

Детските пясъчници са любимо място за игра и тоалет на лисиците, затова е добре те да бъдат покривани, а пясъкът редовно подменян и дезинфекциран. В квартал "Лагера" жители заснеха как горският хищник търси забавления на детската площадка и се закача с кучетата. Все пак собствениците на малки породи да имат едно наум.