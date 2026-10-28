БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
13
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Екипажът на атакувания от дронове контейнеровоз пристигна...
Чете се за: 04:00 мин.
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68,...
Чете се за: 00:52 мин.
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и...
Чете се за: 01:00 мин.
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от...
Чете се за: 02:05 мин.
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с...
Чете се за: 01:40 мин.
Два високоскоростни влака се сблъскаха в Испания –...
Чете се за: 00:32 мин.
36 държави ще се състезават на "Евровизия 2027"...
Чете се за: 10:15 мин.
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Чете се за: 02:32 мин.
Румен Радев за цените: Целта ни е да имаме същите...
Чете се за: 04:32 мин.
Премиерът за палежа на "Старлинк":...
Чете се за: 06:07 мин.
Военният министър: Рисковете нарастват с всеки изминал...
Чете се за: 06:37 мин.
Нападение пред израелското посолство в Белград,...
Чете се за: 00:40 мин.
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори...
Чете се за: 02:02 мин.

ЗАПАЗЕНИ

ИЗВЪНРЕДНО
Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра

Потвърдиха 310 000 евро санкции, наложени от КЗК за заблуждаващо предлагане на продукт като масло

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Административен съд - София-област потвърди на първа инстанция наложените от Комисията за защита на конкуренцията санкции за заблуждаващо предлагане на продукта „Deutsche Markenbutter“ като масло, въпреки че той съдържа над 95% немлечни мазнини.

Съдът потвърди имуществените санкции в размер на общо близо 310 000 евро, като приема, че решението на КЗК е законосъобразно и санкциите съответстват на тежестта и продължителността на нарушенията.

Въз основа на данните от секторния анализ и задълбоченото проучване на ценовата политика на големите търговски вериги в края на месец май 2026 г.

КЗК образува две производства срещу две от веригите за възможни нелоялни търговски практики спрямо производители и доставчици.

В рамките на двете производства през последните пет месеца КЗК събра доказателства, които се анализират. За всяко едно установено нарушение законът предвижда имуществена санкция до 10% от общия оборот на предприятието за предходната финансова година. Предвид оборотите на големите търговски вериги, санкцията дори за леко нарушение възлиза на десетки милиони евро, а при установено тежко нарушение – до над 100 млн. евро.

Двете производства са в напреднала фаза, като едното се очаква да приключи с произнасяне на КЗК в рамките на десетина дни.

Антимонополният орган извършва и предварително проучване за нелоялни търговски практики на търговски вериги във връзка със сигнали от Комисията за защита на потребителите за съществени разлики в надценките на съпоставими продукти от различни доставчици

#две вериги #продукт, предлаган като масло #310 000 евро #КЗК #глоби

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
1
Гледайте финалите на световното първенство по борба по БНТ 3
От утре започва поетапно пускане на парното в София
2
От утре започва поетапно пускане на парното в София
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще нахлува още по-студен въздух
3
Очакват се валежи от дъжд в следобедните часове, в неделя ще...
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край Калиакра
4
Нова атака в Черно море: Контейнеровоз е атакуван с дронове край...
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе – София, има жертви (СНИМКИ)
5
Катастрофа между пътнически автобус и камиони затвори пътя Русе...
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове контейнеровоз „Contship Jet“
6
Спасени са всички 18 моряци от екипажа на ударения от дронове...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
2
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
3
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Сигурност и правосъдие

Екипажът на атакувания от дронове контейнеровоз пристигна във Варна
Екипажът на атакувания от дронове контейнеровоз пристигна във Варна
Областният управител на Варна: Няма данни за пострадали сред моряците на ударения от дронове контейнеровоз Областният управител на Варна: Няма данни за пострадали сред моряците на ударения от дронове контейнеровоз
Чете се за: 01:40 мин.
Военните министри на България, Турция и Румъния с остра реакция на поредния удар с дронове в българската икономическа зона в Черно море Военните министри на България, Турция и Румъния с остра реакция на поредния удар с дронове в българската икономическа зона в Черно море
Чете се за: 04:17 мин.
Контейнеровоз беше ударен с три дрона в българската икономическа зона в Черно море, екипажът беше спасен Контейнеровоз беше ударен с три дрона в българската икономическа зона в Черно море, екипажът беше спасен
Чете се за: 02:25 мин.
Началникът на затвора в София обжалва освобождаването на Кристиан Николов Началникът на затвора в София обжалва освобождаването на Кристиан Николов
Чете се за: 01:25 мин.
Военноморските сили проведоха успешно операция по спасяване на екипажа на кораба „Contship Jet“ Военноморските сили проведоха успешно операция по спасяване на екипажа на кораба „Contship Jet“
Чете се за: 01:25 мин.

Водещи новини

Екипажът на атакувания от дронове контейнеровоз пристигна във Варна
Екипажът на атакувания от дронове контейнеровоз пристигна във Варна
Чете се за: 04:00 мин.
У нас
Областният управител на Варна: Няма данни за пострадали сред моряците на ударения от дронове контейнеровоз Областният управител на Варна: Няма данни за пострадали сред моряците на ударения от дронове контейнеровоз
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Хронология на атаките в Черно море: Пети ударен кораб в изключителната икономическа зона на България Хронология на атаките в Черно море: Пети ударен кораб в изключителната икономическа зона на България
Чете се за: 01:20 мин.
У нас
Ученици от Гулянци трогнаха полицаи и пожарникари с музикален поздрав след инцидент с автобуса в Плевен Ученици от Гулянци трогнаха полицаи и пожарникари с музикален поздрав след инцидент с автобуса в Плевен
Чете се за: 01:07 мин.
У нас
БНТ организира единствения дебат между Илияна Йотова и Андрей Гюров...
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Политически реакции след поредната атака с дронове в Черно море
Чете се за: 03:27 мин.
У нас
Жертвите на влаковата катастрофа в Испания станаха 68, търсят се...
Чете се за: 00:52 мин.
По света
Разкриха високотехнологична нелегална фабрика за цигари край Карнобат
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ