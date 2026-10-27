Младежки Олимпийски игри Дакар 2026: Гледайте от 31 октомври до 13 ноември по БНТ 3 и на сайта www.bntnews.bg/sport

Дакар 2026 - Това е повече от един момент. Това е история. Първите Олимпийски състезания, които се провеждат в Африка.

От сърфа до пясъка. От седлото до улицата. От парковете до игрищата. От тенис масата до пистата.

Тук ще изгреят звездите на утрешния ден! Тук е началото!

Кой ще бъде следващият, който ще остави отпечатък? Светът няма търпение да разбере.

Дакар 2026-а! Покажи на какво си способен! Дакар 2026-а е тук!

Успех на всички! Африка приветства! Дакар празнува - 35 спорта, 14 дни, 2700 спортисти, 17 българи.

Това е повече от състезание!

Младежки Олимпийски игри от 31 октомври до 13 ноември по БНТ 3 и на сайта www.bntnews.bg/sport!