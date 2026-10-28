Турската полиция задържа 85 души за палежите на "Старлинк" в Полша през септември. Според полицията групата е вербувала хора чрез социалните мрежи, а инструкциите са получавани през WhatsApp.

През септември наземна станция в Полша, осигуряваща интернет за Украйна, беше подпалена, като властите веднага се насочиха към съмнения за саботаж.

Двама турски граждани са задържани с полски европейски заповеди за арест в Германия след журналистическо разследване на "Шпигел" и на обществената телевизия А Ер Де.

Турските разследващи органи смятат, че групата "Далтън" се ръководи от Русия от своя предполагаем лидер Бератджан Гьокдемир, известен още като Джан Далтън (Can Dalton), който се издирва с "червена бюлетина" на Интерпол.

Гьокдемир е бил задържан в Русия през 2024 г., но не е бил екстрадиран въпреки исканията на Турция.

Турските прокурори свързват мрежата с убийства, въоръжени нападения, изнудване и трафик на наркотици.

Освен това Турция е замразила активите на 399 заподозрени в рамките на разследването срещу "Далтън", за което беше съобщено за първи път през август.

В България съдът одобри искане на Софийската градска прокуратура за издирването с полска европейска заповед за арест на двама турски граждани в средата на октомври, след като беше установено, че те са влезли в България през септември с автомобил с германска регистрация.