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Ясна е програмата на българите на Младежките олимпийски игри в Дакар

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Игрите ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември. Българското участие ще бъде излъчено по БНТ 3, както и на сайта ни.

ясна програмата българите младежките олимпийски игри дакар
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Стана ясна програмата за участието на българските представители на Младежките олимпийски игри в Дакар (Сенегал).

Надпреварата ще се проведе от 31 октомври до 13 ноември, а българското участие ще бъде излъчено по БНТ 3, както и на сайта ни.

Програма на българското участие:

31 октомври (събота)
18:30-20:00 ЦЕРЕМОНИЯ ПО ОТКРИВАНЕТО Abdoulaye Wade Stadium (SAW) Diamniadio

1 ноември (неделя)
Ушу
09:30-11:30 Предварителен кръг (60 мин) Калина Славчева жени Тайджишан Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio

Бадминтон
09:00-11:10 и 14:30-16:40 Групи Теодор Митев мъже индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio
11:15-12:40 и 16:45-18:55 Групи Елена Попиванова жени индивидуално

Плуване
11:00-13:00 Квалификационни серии Симона Иванова жени 400 м свободен стил Complexe Tour de l'Oeuf (CTO) Dakar
15:00-15:10 Квалификационни серии
15:30-15:35 Церемония по награждаването

2 ноември (понеделник)
Ушу 09:30-11:30 Предварителен кръг (60 мин) Калина Славчева жени Тайджичуан Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio
Бадминтон 09:00-11:10 и 14:30-16:40 Групи Теодор Митев мъже индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio
11:15-12:40 Елена Попиванова жени индивидуално
16:45-18:55

Джудо 10:00-12:30 Предварителни кръгове Иван Николчев мъже -81 кг Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio
16:00-17:17 Финал
17:28-17:33 Церемония по награждаването

Плуване
11:00-13:00 Серии Симона Иванова жени 100 м свободен стил Complexe Tour de l'Oeuf (CTO) Dakar
15:00-15:08 Финал
15:21-15:26 Церемония по награждаването
11:00-13:00 Серии Димитър Докузов мъже 100 м свободен стил
15:08-15:16 Финал
15:27-15:32 Церемония по награждаването

3 ноември (вторник)
Бадминтон 09:00-11:10 и 14:30-16:40 Групи Теодор Митев мъже индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio
11:15-12:40 Групи Елена Попиванова жени индивидуално
16:45-18:55 Групи

Ушу
09:00-12:00 Финал (40 мин) Калина Славчева жени Тайджишан Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio
14:30-16:55 Финал (40 мин) жени Тайджичуан
17:18-17:23 Церемония по награждаването жени Тайджичуан комбинация

Плуване
11:00-13:00 Квалификационни серии Димитър Докузов мъже 400 м свободен стил Complexe Tour de l'Oeuf (CTO) Dakar
15:00-17:00 Квалификационни серии
15:00-17:00 Церемония по награждаването

4 ноември (сряда)
Бадминтон
09:00-10:45 Четвъртфинал Теодор Митев мъже индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio
14:30-16:35 Полуфинал
10:50-12:35 Четвъртфинал Елена Попиванова жени индивидуално
16:40-18:45 Полуфинал

5 ноември (четвъртък)
Гимнастика

10:00-12:30 Подиум тренировка Никълъс Наков мъже подиум тренировка Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio
13:00-15:30

Скейтборд
12:45-13:24 Предварителен кръг 1 Юлия Плахенборх жени Street Complexe Tour de l'Oeuf (CTO) Dakar
13:43-14:22 Предварителен кръг 2
16:00-16:49 Финал
16:55-17:00 Церемония по награждаването

Бадминтон 14:00-15:00 Финали (бронзов медал) Теодор Митев мъже индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio
15:10-16:10 Финали (златен медал)

16:20-16:25 Церемония по награждаването
16:35-17:35 Финали (бронзов медал) Елена Попиванова жени индивидуално Dakar Arena (DAR) Diamniadio
17:45-18:45 Финали (златен медал)
18:55-19:00 Церемония по награждаването

6 ноември (петък)
Стрелба с лък
09:30-12:00 Квалификационен кръг Неда Кендерова жени индивидуално Abdoulaye Wade Stadium (SAW)

Плуване
10:00-12:30 Серии Симона Иванова жени 200 м свободен стил Complexe Tour de l'Oeuf (CTO) Dakar
15:30-15:40 Финал
15:55-16:00 Церемония по награждаването
10:00-12:30 Серии Димитър Докузов мъже 200 м свободен стил
15:40-15:50 Финал
16:01-16:06 Церемония по награждаването

7 ноември (събота)
Стрелба с лък
09:00-12:16 1/16 Елиминации Неда Кендерова жени индивидуално Abdoulaye Wade Stadium (SAW) Diamniadio
14:00-17:16

Гимнастика
10:00-12:30 Квалификация мъже Никълъс Наков Квалификация мъже Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio
14:00-16:30

8 ноември (неделя)
Плажна борба
10:30-12:30 Групова фаза Кристин Илийна жени 45 кг Saly Beach West Saly
15:00-17:30
15:00-17:30 Финали
17:35-17:40 Церемония по награждаването

Колоездене шосе 11:00-13:07 Финал Димитър Митев мъже шосе Corniche West (COR) Dakar
13:24-13:29 Церемония по награждаването

Лека атлетика
16:06 Полуфинал Васил Антонов мъже 400 м Complexe Iba Mar Diop (CID) Dakar
16:20 Финал Стилян Орлинов мъже скок дължина

9 ноември (понеделник)
Стрелба с лък 10:00-11:52 1/8 Елиминации Неда Кендерова жени индивидуално Abdoulaye Wade Stadium (SAW) Diamniadio
14:00-14:56 Четвъртфинали
14:56-15:24 Полуфинали
15:30-15:44 Финал (бронзов медал)
15:44-15:58 Финал (златен медал)
16:08-16:13 Церемония по награждаването

Лека атлетика
10:25 Финал Зара Илиева жени 3000 м Complexe Iba Mar Diop (CID) Dakar
13:38 Церемония по награждаването
12:25 Финал Васил Антонов мъже 400 м
14:20 Церемония по награждаването
13:02 Церемония по награждаването Стилян Орлинов мъже скок дължина

10 ноември (вторник)
Колоездене шосе
10:30-11:43 Финал Димитър Митев мъже индивидуално по часовник Corniche West (COR) Dakar
11:59-12:04 Церемония по награждаването
Гимнастика 11:30-13:47 Финал Никълъс Наков мъже многобой Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio
13:52-13:57 Церемония по награждаването

11 ноември (сряда)
Таекуондо
11:24-11:36 Елиминации - 16 Анди Владимиров мъже +73 кг Complexe Iba Mar Diop (CID) Dakar
12:00-12:12 Елиминации - 16
12:36-12:48 Четвъртфинал
13:12-13:24 Четвъртфинал
13:48-14:00 Четвъртфинал
14:24-14:36 Четвъртфинал
16:30-16:42 Полуфинал
17:15-17:27 Полуфинал
18:00-18:12 Финал
18:29-18:34 Церемония по награждаването

12 ноември (четвъртък)
Брейк
11:00-13:30 Квалификация Round Robin Ая Краева B-Girls Complexe Tour de l'CEuf (CTO) Dakar

13 ноември (петък)
Фехтовка
09:00-09:40 Предварителни групи Никола Меицов мъже сабя индивидуално Dakar Expo Center (DEX) Diamniadio
10:00-10:30 Основна схема 16
10:45-11:00 Четвъртфинал
11:15-11:45 Полуфинал
12:00-12:15 Финали (бронзов медал)
12:20-12:35 Финали (златен медал)
12:45-12:50 Церемония по награждаването

Брейк
10:00-12:15 Четвъртфинал Ая Краева B-Girls Complexe Tour de l'CEuf (CTO) Dakar
Полуфинал
Финал (битка за бронзов медал)
Финал (битка за златен медал)
12:20-12:25 Церемония по награждаването
18:00 ЦЕРЕМОНИЯ ПО ЗАКРИВАНЕТО Youth Olympic Village Plaza

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