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Палежите на "Старлинк": Сблъсък между управляващи и опозиция

Християна Димитрова от Християна Димитрова
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Снимка: БГНЕС
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Премиерът Румен Радев и вътрешният министър Иван Демерджиев дадоха информация по случая с палежа на антените на "Старлинк" край село Плана на 9 октомври в кулоарите на парламента. Извънредното заседание на Народното събрание, на което трябваше да бъдат изслушани по темата, пропадна заради липса на кворум.

Службите у нас очакват извършителите на палежа на антените на "Старлинк" скоро да им бъдат предадени, обяви премиерът Румен Радев.

Румен Радев, министър-председател: „Искам да поздравя службите и МВР, че в рамките на часове успяха да разкрият извършителите, които вече бяха напуснали територията на страната веднага след палежа. Зад цялата изключително продължителна и тромава процедура, за да бъде издадена европейска заповед за арест, успяхме да я ускорим, доколкото можем, спазвайки всички правила и процедури.“

Германия е била уведомена от нашите служби за самоличността на извършителите само ден след палежа, допълни вътрешният министър. Двамата са немски граждани с криминално минало.

Иван Демерджиев, министър на вътрешните работи: „На 18 октомври те са извършили подобно деяние на територията на друга държава — членка на Европейския съюз. Легално са преминали по надлежния ред през границата. Няма основания да ги спрем или задържим. Имат криминални прояви в Германия, но не са свързани с подобен род дейност до момента.“

Не закъсня реакцията и на опозицията. Обърнаха се задочно към премиера с въпроси — и за палежа на антените на „Старлинк“, и за помилването на наркотрафиканта Огнян Атанасов:

Ивайло Мирчев, „Демократична България“: „Бяхме ли предупредени от службите на чужда държава поне седмица по-рано, че такъв палеж в България ще има? Имало ли е патрул на МВР до антените? Накрая ще се окаже, че двама 19-годишни се напили в Германия, тръгнали, пресекли границата, решили да запалят случайно тези антени и после са се върнали.“

Асен Василев, „Продължаваме Промяната“: „Днес заседанието пак беше провалено от „Прогресивна България“. Ние ще внесем искане за ново извънредно заседание след изборите, докато не стигнем до истинските факти защо са се случили тези помилвания.“

За липсата на кворум премиерът отвърна:

Румен Радев, министър-председател: „Те са ангажирани с тази предизборна кампания и все пак видях, че има хора тук. Ние никога не сме отказвали изслушване пред българския парламент, за разлика от други правителства.“

снимки: БТА

А днешното извънредно заседание на Народното събрание се провали след два неуспешни опита на депутатите да съберат необходимия кворум.

#палежите на Старлинк #управляващи #опозиция

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