Симона Иванова и Теодор Митев ще бъдат знаменосци на България на Младежките олимпийски игри в Дакар

Председателят на Българския олимпийски комитет Весела Лечева изпрати първата група български спортисти, които ще участват в Младежките олимпийски игри в Дакар през 2026 година. На летище „Васил Левски“ в София тя пожела успех на младите състезатели и им връчи талисмани за късмет преди отпътуването им за Сенегал.

В първата група на българската делегация са състезателите по бадминтон Теодор Митев и Елена Попиванова, както и представители на БОК. Те отпътуват за Дакар с полет през Истанбул, като останалите български участници ще се присъединят към тях по-късно.

По време на изпращането Весела Лечева обяви и имената на двамата знаменосци на България за церемонията по откриването на Игрите на 31 октомври. Националният флаг ще бъде носен от Теодор Митев, който ще се състезава в бадминтона, и Симона Иванова, която ще представя страната ни в плуването. Иванова ще пътува с втората група български спортисти.

Младежките олимпийски игри в Дакар ще се проведат от 31 октомври до 13 ноември. Българската делегация ще бъде водена от Весела Лечева, а сред официалните представители ще бъде и вицепрезидентът на БОК Румен Стоилов, който е председател на Българската федерация по джудо.

България ще бъде представена от млади състезатели в различни спортове. В бадминтона ще участват Елена Попиванова и Теодор Митев, в борбата - Кристин Илийна, а в брейка - Ая Краева.

В гимнастиката ще се състезава Никълъс Наков, в джудото - Иван Николчев, а в колоезденето - Димитър Митев. Българските представители в леката атлетика ще бъдат Стилян Орлинов в скока на дължина, Васил Антонов на 400 метра и Зара Илиева на 3000 метра.

В плуването ще участват Димитър Докузов на 400 метра свободен стил и Симона Иванова на 200 метра свободен стил. В стрелбата с лък страната ни ще бъде представена от Неда Кендерова, в таекуондото – от Анди Владимиров, в ушу – от Калина Славчева, а във фехтовката – от Никола Меицов.

При изпращането на първата група Весела Лечева коментира особеностите на тазгодишното издание на Младежките олимпийски игри и начина, по който са определени спортовете и дисциплините в програмата.

"За първи път тези Игри не са по традиционния начин за традиционните спортове. Спортовете и дисциплините са подбрани от МОК и международните федерации. Разбира се, нашите приоритети бяха различни“, заяви председателят на БОК.

Лечева обясни, че Българският олимпийски комитет е имал желание да изпрати повече представители в спортове, в които страната ни традиционно има силни позиции, но е трябвало да се съобрази с условията за участие.

"Имахме желание да изпратим най-добрите в традиционни за България спортове, но това са новите условия за тези Младежки олимпийски игри. Смятам, че все пак ние представяме България с най-добрия състав в съответните дисциплини. Пожелаваме на нашите състезатели успех“, допълни тя.

Предстоящото издание в Дакар ще бъде първото олимпийско събитие, организирано на африканския континент. Надпреварата ще събере около 2700 млади спортисти, които ще премерят сили в 35 спорта в продължение на 14 дни.

Българските зрители ще могат да проследят Младежките олимпийски игри в Дакар от 31 октомври до 13 ноември пряко по БНТ 3 и онлайн на www.bntnews.bg/sport. Обществената телевизия ще даде възможност на спортните привърженици да наблюдават изявите на младите олимпийски надежди, включително представянето на българските състезатели.