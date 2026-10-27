Недоволство в София и Варна срещу предсрочното освобождаване на Кристиан Николов

Започна протест пред Съдебната палата в София. Поводът е предсрочното осовбождаване на Кристиан Николов, който през 2020 година причини тежка катастрофа и уби журналиста Милен Цветков, за което получи 9 години затвор, но беше пуснат предсрочно.

Пространството пред Съдебната палата в София се изпълва с хора, колеги журналисти, включително и политици, които са недоволни от предсрочното освобождаване на Кристиан Николов.

През 2020-та година, на Великден, Кристиан Николов предизвика тежката катастрофа на столичния булевард "Черни Връх", при която загина и журналистът Милен Цветков.

Делото "Милен Цветков": Протест срещу освобождаването на Кристиан Николов

Днес прокуратурата внесе протест срещу определението на Софийския градски съд.

Предстои Софийският градски съд да изпрати делото в Софийския апелативен съд.

Снимки: Десислава Кулелиева

Организатор на протеста е Николай Попов, бащата на загиналата 12-годишна Сияна. Идентичен протест се провежда и в морската ни столица Варна.

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