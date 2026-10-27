Близо 70 години хандбални традиции и големи успехи в село Труд

В пловдивското село Труд хандбалът има 60-годишна история. Местният отбор, който носи името на селото, играе в елита на Българския хандбал.

Едно от малките населени места в България, достигнали до елита народния хандбал е пловдивското село Труд. Историята на този спорт започва тук през 60-те години на миналия век, а основите поставя Румен Делчев, който създава първия отбор. След ранната му смърт, делото продължават неговият брат Георги Козалиев и Динчо Налбански. Благодарение на техния труд и всеотдайност, клубът постепенно се утвърждава като център за развитие на млади хандбални таланти. През годините отборите на селото печелят шампионски титли и медали от републикански първенства. От тук тръгват състезатели, които достигат до водещи клубове в страната, до националните гарнитури и водещи европейски клубове.

Исторически връх е сезон 1992-2000, когато под ръководството на Александър Богданов, мъжкият отбор за първи път играе в А група. Тимът завършва седми сред 10-те участници. Постижение, с което малкото село доказва, че има място сред най-добрите. Успехите продължават и в игрите на спортистите от малките селища, където младите хандбалисти на Труд печелят шампионските титли през 2000, 2006 и 2007 година. Историята на хандбала в Труд е разказ за поколения спортисти, всеотдайни треньори и хора, които превръщат едно малко село в значимо име на българската хандбална карта.

Президентът на клуба Николай Нейчев и треньорът Христо Кутев разказаха за работата с подрастващото поколение.

"От пет години се хвърлихме с всичка сила и максимална енергия да работим с подрастващи. Имаме на 112 картотекирани състезателя, които участват в първенствата и тренират всеки ден. Радващо е, че все повече деца намират препитание в залата", сподели Нейчев в интервю за предаването "България в 60 минути".

Младите таланти на клуба показаха своите умения, редом с репортера на БНТ Мария Павлова-Кръстева.

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