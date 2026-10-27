Лидерите на Финландия и Норвегия разговаряха с Владимир Путин

"Откровен и съществен" - като такъв определиха телефонния си разговор с руския президент Путин лидерите на Финландия и Норвегия.

Въпреки информацията за отправените от Путин критики, че с „конфронтационната си политика“ ЕС и НАТО допринасят за продължаване на войната в Украйна, тримата лидери са се договорили да продължат да поддържат преки телефонни контакти.

Тази сутрин в Украйна влезе в сила прекратяването на огъня с цел провеждане на хуманитарна операция в окупирания от Русия град Олешки в Южна Украйна.

Военните действия в останалите части на страната обаче продължават.