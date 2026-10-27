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Лидерите на Финландия и Норвегия разговаряха с Владимир Путин

Милен Атанасов от Милен Атанасов
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Влезе в сила хуманитарно примирие в украинския град Олешки

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"Откровен и съществен" - като такъв определиха телефонния си разговор с руския президент Путин лидерите на Финландия и Норвегия.

Въпреки информацията за отправените от Путин критики, че с „конфронтационната си политика“ ЕС и НАТО допринасят за продължаване на войната в Украйна, тримата лидери са се договорили да продължат да поддържат преки телефонни контакти.

Тази сутрин в Украйна влезе в сила прекратяването на огъня с цел провеждане на хуманитарна операция в окупирания от Русия град Олешки в Южна Украйна.

Военните действия в останалите части на страната обаче продължават.

Йонас Гар Стьоре, министър-председател на Норвегия:"Смятам, че воденето на разговори и отправянето на правилните послания не е нещо погрешно. В момента посланията, идващи от американската администрация, са единственото нещо, което достига до Москва. Става въпрос за гласове от две съседни държави – Финландия и Норвегия, които говорят от свое име, а не от името на други. Въпреки това, нашите възгледи са напълно съгласувани с тези на „Коалицията на желаещите“, които споделят едно и също виждане за същността на тази война и начина, по който тя трябва да приключи."

#премиери на Финландия и Норвегия #хуманитарно примирие #Владимир Путин #разговор #Украйна

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