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Семен Новиков: Не е толкова трудно да спечелиш, колкото да останеш на върха

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
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Чете се за: 02:27 мин.
Спорт
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Световният шампион по борба в категория до 87 кг в класически стил вече мисли за следващите цели, а именно класиране на олимпийски игри.

семен новиков
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Световният шампион по борба в категория до 87 кг в класически стил Семен Новиков призна, че изпита спокойствие, след като спечели единствената титла, която липсваше в кариерата му - световната.

В двубоя за златния медал българският национал победи с 4:0 Алиреза Мохмадипиани в повторение на финала на Олимпийските игри в Париж през 2024 година.

"Чувствам се добре. Нямам повече думи, да опиша това чувство. Тактиката бе да вървим напред. Два пъти бях световен шампион до 23 г. Хората ми казваха, че думите "до 23 години" трябва да ги махна. Сега трябва да спечелим олимпийска квота. Следващата година е много важна. Надявам се трудностите и конфликтите във федерацията да останат в тази година. Догодина ще спечелим повече квоти за олимпийските игри", сподели той след срещата.

Тази година борецът спечели сребърен медал на европейско първенство и злато на световния шампионат.

"Трябва само злато. Не съм доволен и трябва да работя още много. Не е толкова трудно да спечелиш, колкото да останеш на върха. Вече съм по-спокоен, че световното злато е при мен. Не трябва да гоня световна титла догодина, а само медал, защото медалът осигурява участие на олимпийски игри", допълни украинецът.

Националът благодари на новото ръководство на Българската федерация и на екипа на неговия клуб ЦСКА.

"Искам да благодаря на новото ръководство на федерацията, да сме тук. Нашият отбор не е слаб и ние го доказахме. Ще го докажем още неведнъж. В ЦСКА имаме най-хубавите условия. Искам да посветя медала на моя баща. Преди два дни той стана на 60 години. Обещах му, че ще му дам подарък след два дни. Благодаря на всички българи, които ме подкрепят. Ние продължаваме и не се спираме", завърши многократният златен медалист.

Вижте цялото интервю във видеото.

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