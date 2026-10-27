13 ученици в Русе се обучават да сглобяват, програмират и управляват дронове

В Русе вече подготвят специалистите, които ще управляват технологиите на бъдещето. 13 ученици в Русенската професионална гимназия по транспорт „Кирил Старцев“ започнаха обучение в дуална форма по новата специалност „Безпилотни летателни апарати“. В продължение на пет години, те ще се учат да сглобяват, програмират, управляват и поддържат дронове. Как от любопитството към летящите машини се стига до професия.

Даниел, Стелиан и Максимилиян са сред учениците, избрали да се обучават в новата специалност. Те наблюдаваха с интерес демонстрацията с безпилотни летателни апарати, която направиха от катедра „Телекомуникации“ на Русенския университет и от Регионалната дирекция за пожарна безопасност и защита на населението.

Даниел Миленов, ученик: „Да, беше ми интересно да гледам. Да се науча как да поправям. Къде се виждаш да работиш един ден?“ БНТ: „Искаш ли да продължиш обучението си в университет, след като завършиш гимназията или...?“ - „Може да продължа в завод за дронове.“ Стелиан Белчев, ученик: „Искам да се занимавам с дронове. Искам да ги разуча. Винаги съм се интересувал от това как работят, как действат. Били са ми интересни.“ - „Къде се виждаш професионално реализиран като завършиш тази специалност?“ - „Мисля, като за военните дронове, с оръжия.“

Максимилиян Вълчев, ученик: „Специалността е нова и ми е интересно и ми е интересно как ще се движат тези дронове и след време как ще успея в живота.“ - „Къде би искал да работиш един ден?“ - „В един много голям завод за дронове.“

По време на обучението си учениците ще се научат да познават основни електронни компоненти, електрически схеми и архитектури на управляващи системи, да програмират микроконтролери, да свързват модули и да интегрират навигационни и комуникационни системи към летателни устройства. Те ще придобият умения и да сглобяват дронове по зададена схема, да конструират прототипи и да осигуряват захранване чрез различни енергийни конфигурации.

Венцислава Здравкова, учител по практическо обучение: „Всеки ученик, който е завършил 5-годишен курс в тази специалност получава трета квалификационна степен „Техник по безпилотни летателни апарати“. И намира приложение в най-различни логистични сфери, виждате сигурността и такива спец операции. Земеделието също е една от сферите, в която много навлизат безпилотните летателни апарати.“

В обучението на учениците от гимназията ще разчитат както на техниката, така и на експертната подкрепа на специалисти от Русенския университет и от пожарната.

гл.ас. Георги Георгиев, преподавател в катедра „Телекомуникации“ в РУ: „Дронът, който представихме е от високо индурстриален клас. Той е оборудван със специална камера, не обикновена оптична, а с лидарен сензор, като това позволява ние, развивайки нашите дейности в областта на 3Д технологиите да правим 3Д сканиране от въздуха на големи сгради или дори можем да сканираме цели крепости.“ старши инспектор Милен Димитров, началник на група „Пожарогасителна и спасителна дейност“: „Самият дрон е оборудван с термовизионна камера, която ни помага както в превенцията, така и в едно потушаване на голям пожар. Реално ние може да видим къде са самите огнища, каква е температурата, до каква степен можем да приближим екипите, които са на терен. И така бързо и лесно от въздуха можем да направим една чудесна координация на нашите екипи съвместно с единната спасителна система.“

Новата специалност дава възможност на учениците да съчетаят интереса си към технологиите с практически умения и реализация в различни професионални сфери. А партньорството с университета и пожарната ще им помогне да се подготвят за професиите на бъдещето, в които дроновете ще имат все по-голямо приложение.