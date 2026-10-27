Парламентарни избори в Израел: Решава се политическото бъдеще на Нетаняху

В Израел се провеждат ключови парламентарни избори - за първи път в страната отиват до урните след атаката на палестинската групировка Хамас на 7 октомври. Вотът е приеман като тест за политическото бъдеще на дългогодишния премиер Бенямин Нетаняху, а основният му съперник е бившият началник на Генералния щаб Гади Айзенкот. Изборният ден продължава до 22 часа, когато се очакват и първите прогнозни резултати.

Краят на ерата „Нетаняху“ или точно обратното - сигнал за подкрепа на дългогодишния израелски премиер от гласоподавателите. Днешните избори трябва да отговорят именно на този въпрос. 7 милиона и 300 хиляди израелски граждани решават кой да управлява страната. Основните претенденти за властта - десният блок на Нетаняху, включващ неговата партия „Ликуд“ и крайнодесните му партньори. Или центристката опозиция „Яшар" начело с бившия началник на Генералния щаб на израелската армия - Гади Айзенкот.

д-р Алон Яктер, експерт по политически науки: „За 20 години на власт, Нетаняху си изгради образа на незаобиколим фактор в израелската политика. Този вот ще бъде най-вече "за" или "против" Нетаняху. През годините мнозина се изправяха срещу него, но той е изключително опитен. Сега е ред на Айзенкот да опита да го измести. Това, с което той се отличава, е фактът, че е бивш командир от израелската армия, но е и много различен от Нетаняху - говори спокойно, но е лишен от харизма. Загубил е сина си и двама племенници във войната.“

Темата, по която Нетаняху и Айзенкот нямат разминавания, е бъдещето на войната в Газа. Гади Айзенкот дава заявка да се справи с Хамас за 18 месеца. С минута мълчание - така започна денят за близки на убити на 7 октомври заложници. От т.нар. „Площад на заложниците“ в Тел Авив, опечалените семейства призоваха за промяна.

Руби Чен, баща на убития заложник Итай Чен: „Гласувайте за тези, които искат промяна, които искат разследване и искат по-добро бъдеще за страната ни. Когато застанете пред урните, помислете за сина ни и хилядите други, които бяха убити през изминалите три години, мислете за това как този кошмар никога повече да не се повтори.“

Израел води ожесточена война в ивицата Газа - изчислява се, че за три години в палестинската територия са загинали 74 хиляди души. Паралелно се проведе кампания срещу подкрепяната от Иран шиитска групировка Хизбула в Ливан, последва и 12-дневна война с Ислямската република миналата година. В началото на тази година Съединените щати и Израел започнаха съвместна операция срещу Иран, а заявката на Доналд Тръмп е, че само с Нетаняху начело на Израел, Техеран може окончателно да бъде сразен.

Прогнозите са за много близки резултати между „Ликуд" и „Яшар" и очакванията са нито една от двете партии да няма мнозинство в 120-местния Кнесет. Така след днешния вот най-вероятните сценарии са два: тежки коалиционни преговори или нови избори догодина, ако се стигне до политическа безизходица. През това време на власт отново ще остане Бенямин Нетаняху.