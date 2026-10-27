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Преди втория тур: Кого ще подкрепят "Възраждане" на балотажа?

Елиана Димитрова от Елиана Димитрова
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Първи официален брифинг на "Възраждане" след първия тур на изборите за президент. Кандидатът на партията Костадин Костадинов остана трети на вота в неделя. Днес Костадинов заяви, че привържениците на "Възраждане" няма да подкрепят кандидат-президентската двойка Гюров - Кандев на втория тур. Една част от симпатизантите на партията няма да гласува, друга ще гласува "не подкрепям никого" и трета ще подкрепи двойката Йотова - Вълчев, допълни Костадинов.

Костадин Костадинов, председател на "Възраждане": "Гюров няма да получи нито един глас от "Възраждане". Нито един. Настройката срещу него е изключително тежка и много сериозна на принципна и идеологическа основа.Така че със сигурност мога да кажа, че ние категорично не подкрепяме господин Гюров, категорично се обявяваме против г-н Гюров... Колкото до г-жа Йотова. Позицията на нашите избиратели е разделена на три - една част няма да отидат да гласуват, една част ще гласуват с "не подкрепям никого", една част ще подкрепят г-жа Йотова."

#България избира президент #„Възраждане“ #балотаж #подкрепа

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