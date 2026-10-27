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Семен Новиков и Едмонд Назарян закриват българското участие при класиците на световното първенство по борба

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Моника Симеонова
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Чете се за: 01:32 мин.
Спорт
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Гледайте схватките от 15:00 часа пряко по БНТ 3.

Семен Новиков
Снимка: Startphoto.bg
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Семен Новиков и Едмонд Назарян закриват българското участие на световното първенство по борба в Астана, Казахстан.

Новиков ще спори за титлата в категория до 87 кг, докато Едмонд Назариян ще се бори за бронз в категория до 63 кг при завръщането си на голямо първенство след две години и половина отсъствие.

На финала Новиков ще се изправи срещу Алиреза Мохмадипиани от Иран, повтаряйки сблъсъка за титлата на Олимпийските игри в Париж, където българинът триумфира със златото, а съперник на Назарян ще бъде Корнелио Русо от Молдова.

В последния мач с българско участие Кирил Милов завоюва бронзов медал в категория до 97 кг.

"Милов, ако не беше такава тягостна обстановката и знаеше от по-рано, че ще участва, знаете, в последния момент те участват на това първенство. Успяхме да ги вкараме в първенството. За мен той е световен шампион. Едмонд, дай Боже да стане бронзов медалист и Новиков да вземе шампионската титула. Казах, че тези трима трябва да вземат медали и те ще ги вземат", сподели президентът на Българската федерация по борба Тодор Ангелов в интервю за БНТ.

Схватките може да гледате днес по БНТ 3 от 15:00 часа българско време.

Вижте подробности по темата във видеото.

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#Световно първенство по борба в Казахстан 2026 #Семен Новиков #Едмонд Назарян

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