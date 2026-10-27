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Защитата срещу грип: Забави ли се доставката на инжекционните ваксини и късно ли е за имунизация през ноември?

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Наталия Грозева
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Първите 150 000 дози инжекционни противогрипни ваксини преди дни пристигнаха в България

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Първите 150 000 дози инжекционни противогрипни ваксини преди дни пристигнаха в България, но със закъснение спрямо обичайния период. Разпространението им до общопрактикуващите лекари предстои.

Общопрактикуващите лекари и техните пациенти все още очакват инжекционните противогрипни ваксини да стигнат до кабинетите, за да може да бъде започнато поставянето им. Към този момент в нито един кабинет на личен лекар няма инжекционни ваксини - нито за деца, нито за възрастни. Единствените ваксини, които са започнали да бъдат поставяни са ваксините, които са за деца до 7-годишна възраст, които не са инжекционни.

„В момента, в който ваксините бъдат налични при личните лекари, могат пациентите да бъдат ваксинирани, да потърсят личните си лекари, да ги посетят за ваксинация. Не е късно, не трябва да се притесняват хората, че това се случва през ноември месец. Разбира се, щеше да е по-добре, ако още от октомври имахме тази организация“, обясни в „Денят започва“ доц. Христиана Бацелова, епидемиолог от УМБАЛ „Св. Георги“ - Пловдив.

Доц. Бацелова подчерта, че не е късно и през ноември да се поставят противогрипните ваксини, макар да е по-добре това да се случва през октомври. Тя уточни, че около 14 дни отнема на организма да изгради защита.

По думите ѝ от 2008 г. не е имало такова забавяне с грипните ваксини.

„Сега явно, че имаше някакви производствени проблеми, но това пък от друга страна не оправдава факта, че само в България има такива сериозни проблеми с липса на ваксини, за разлика от Румъния, за разлика от Гърция и други страни-членки на Европейския съюз. Така че, определено има някаква причина ние да сме без инжекционни ваксини към ноември месец, защото в момента ще има ваксини по програмата, но така или иначе няма ваксини на свободния пазар. А това са изключително много хора, които искат да се ваксинират, а те не влизат в безплатната програма за ваксинация.“

Тя подчерта, че е много важно да не се допуска такова забавяне през следващи сезони.

Вижте повече в прякото включване на Наталия Грозева.

#липса на ваксини #грип #ваксини

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