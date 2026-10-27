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Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат парното?

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Застудяване, значителни валежи и вероятност за първи снеговалежи в Предбалкана и високите котловинни полета се очакват в края на октомври и началото на ноември. Температурите ще останат под обичайните за сезона, а по планинските проходи над 1000 метра шофьорите трябва да са подготвени за зимни условия. Това прогнозира в "Денят започва" синоптикът Анастасия Стойчева.

Октомври е бил разнообразен по отношение на температурите и валежите. В голяма част от Северна България температурите са над климатичните норми, докато в планинските райони, Югозападна България и части от Черноморието са отчетени стойности под нормата.

Според синоптика месецът ще приключи с температури около обичайните за периода. Разликите между районите се дължат на нахлуванията на студен въздух, влиянието на източния вятър и температурата на морската вода.

"Типична есен. Бавно и полека идва към страната ни и завладява всички райони. Направо си е зима в планините. Тази сутрин - във високи части на планините минус 9. Това си е доста студено", обясни синоптикът Анастасия Стойчева.

Застудяването поставя и въпроса кога ще започне отоплителният сезон. Стойчева уточни, че достигането на определени температурни стойности не означава автоматично пускане на парното, тъй като решението зависи от топлофикационните дружества.

Тя коментира правилото за три последователни дни със средноденонощна температура под 12 градуса:

„Така че ще имаме следващите дни до края на месеца достатъчен брой дни с температура средноденонощна от 12 градуса. Това не е гаранция. Това е едно от правилата. Все пак топлофикациите решават кога ще пуснат парното.“

По думите ѝ застудяването вече става трайно, а изстиването на сградите прави отоплението все по-необходимо, особено в училищата и детските градини.

Циклон ще задържи облачното време в страната до края на седмицата. Синоптикът предупреди, че се очакват значителни валежи в страната.

" Следващите дни ще донесе ниски температури и освен в по-високите части на планините и в по-ниските ще завали сняг до около 1500-1300 метра. Този циклон дълго време ще циркулира в нашия район и ще носи предимно облачно време до края на седмицата. И сняг.

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Да, така ще стане, тъй като началото на ноември вече се задава второ за студяване, което ще е повече от това, което виждаме."

До сутринта на 28 октомври по-значителни валежи се очакват в Североизточна България, където количествата могат да достигнат 30–35 литра на квадратен метър, а на места и повече. За някои райони са издадени предупредителни кодове. Синоптикът уточни, че валежите ще продължат през нощта и на следващия ден, но постепенно ще отслабват и спират.

„Тези валежи ще продължат и през нощта, и утре. Но с тенденция да отслабват и спират.“

За възможността от снеговалежи и районите, в които те могат да се случат, синоптикът Настасия Стойчева обясни:

„Сега в равнинната част от страната определено няма да вали сняг. Но вече можем да мислим за това в Предбалкана, във високите котловинни полета, каквото е и Софийското. Това предстои, тъй като е малко по-далеч в прогнозата. Трябва да премине този процес, който очакваме сега, и да се зареди следващият циклон, при който ще има и застудяване, и валежи. В зависимост от това къде мине центърът на циклона, ще има и определени количества. Има индикации да са значителни.“

Уикендът ще бъде по-студен и с повече валежи в сравнение с предходните два. Най-неблагоприятно се очаква да бъде времето в неделя и понеделник, когато ще има понижение на температурите, вятър и валежи.

Стойчева уточни, че все още има несигурност докъде ще достигне снегът, но вероятността дъждът да премине в сняг в някои райони е голяма.

„Честно казано, вчера, когато подготвяхме седмичната прогноза, на мен ми се искаше последния ден, понеделник, тоест първия на следващата седмица, направо да напиша символ дъжд и сняг. Но се въздържах, тъй като наистина прогнозата не е достатъчно сигурна. Така или иначе, доста студен въздух ще влезе. И в зависимост от това къде се позиционира центърът на циклона, който ще мине през страната, зависи докъде ще слезе снегът.“
По думите ѝ е много вероятно през нощта срещу понеделник дъждът да премине в сняг в Предбалкана и високите котловини и полета. Очаква се обстановката да бъде уточнена с наближаването на периода.

Синоптикът предупреди и шофьорите, които планират пътуване през планинските проходи, особено тези в Стара планина над 1000 метра надморска височина.

„Това, което трябва със сигурност да кажем, е, че по проходите, Старопланинските проходи, тези, които са с надморска височина над 1000 метра, при всички случаи, ако някой пътува, трябва да бъде със зимни гуми. Най-малкото заради това, че температурите ще са ниски.“

Вижте целия Разговор с Анастасия Стойчева във видеото.

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