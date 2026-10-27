БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
1
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Хари Кейн е новият носител на "Златната топка"
Чете се за: 06:35 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Делото за ареста на Бойко Борисов: Ново заседание по процеса срещу Кирил Петков

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Запази

Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

В СГС ще се проведе ново заседание по делото срещу Кирил Петков за ареста на Бойко Борисов. Пред съда днес се очаква да дадат показания бившият главен секретар на МВР Петър Тодоров и подалият оставка шеф на НСО ген. Емил Тонев.

На предишното заседание в края на септември от свидетелски показания стана ясно, че бившият главен секретар на МВР и настоящ депутат от "Прогресивна България" Петър Тодоров не е знаел предварително за арестите Бойко Борисов, Севделина Арнаудова и Владислав Горанов.

Бившият лидер на „Продължаваме промяната“ е подсъдим за престъпление по служба и превишаване на властта си в качеството му на длъжностно лице. Според прокуртурата арестите на Борисов, Горанов и Арнаудова преди 4 години са неправомерни. По-късно съдът обяви арестите на тримата за незаконни.

#арест на Бойко Борисов #Кирил Петков #дело

Последвайте ни

ТОП 24

Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във Великобритания
1
Повече секции за гласуване и ниска избирателна активност и във...
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
2
Ниска избирателна активност на президентския вот и във Франция
Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната
3
Премиерът Румен Радев: В неделя ще избираме между мира и войната
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в чужбина, Йотова остава втора
4
ЦИК при обработени 100% протоколи от чужбина: Гюров печели вота в...
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
5
Проливни дъждове, съществено застудяване и сняг в края на седмицата
10-годишно дете почина в "Пирогов": Прокуратурата разследва случай на немарливост
6
10-годишно дете почина в "Пирогов": Прокуратурата...

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември
3
ЦИК при обработени 100% протоколи от СИК: Йотова и Гюров отиват на...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
4
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
5
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Сигурност и правосъдие

Делото Милен Цветков: Протест срещу освобождаването на Кристиан Николов
Делото Милен Цветков: Протест срещу освобождаването на Кристиан Николов
Съдът решава дали Еюп Темиз да остане в ареста за убийството на бизнесмена Слави Бинев Съдът решава дали Еюп Темиз да остане в ареста за убийството на бизнесмена Слави Бинев
Чете се за: 01:22 мин.
Убийството на Евгения, намерена в куфар: Окончателно - 20 г. затвор за Орлин Владимиров, баща му е оправдан Убийството на Евгения, намерена в куфар: Окончателно - 20 г. затвор за Орлин Владимиров, баща му е оправдан
Чете се за: 02:52 мин.
Двама младежи са задържани във Видинско за притежание на канабис Двама младежи са задържани във Видинско за притежание на канабис
Чете се за: 02:20 мин.
Прокурорите избраха четиримата свои представители в новия състав на Висшия съдебен съвет Прокурорите избраха четиримата свои представители в новия състав на Висшия съдебен съвет
Чете се за: 00:55 мин.
Убийството на Слави Бинев не може да се сравнява с други убийства, каза министър Демерджиев Убийството на Слави Бинев не може да се сравнява с други убийства, каза министър Демерджиев
10883
Чете се за: 02:15 мин.

Водещи новини

Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат парното?
Застудяване и валежи: Кога идва снегът и кога ще пуснат парното?
Чете се за: 06:25 мин.
У нас
ЦИК трябва днес да обяви окончателните резултати и да насрочи балотажа за 1 ноември ЦИК трябва днес да обяви окончателните резултати и да насрочи балотажа за 1 ноември
Чете се за: 01:42 мин.
У нас
Проверки и разследване след смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“ Проверки и разследване след смъртта на 10-годишното дете в „Пирогов“
Чете се за: 01:10 мин.
У нас
След изборите в Сърбия: Протестиращи нахлуха в сградата на проправителствена телевизия След изборите в Сърбия: Протестиращи нахлуха в сградата на проправителствена телевизия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Съдът решава дали Еюп Темиз да остане в ареста за убийството на...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Войната в Украйна: Отново удари с жертви в Киев
Чете се за: 00:40 мин.
Европа
Ключови избори в Израел: Ще падне ли Бенямин Нетаняху от власт?
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Доброта зад волана: Шофьор на автобус помогна на дете, на което му...
Чете се за: 02:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ