Месец след свлачището във Варна: Край на бедственото положение в кв. "Аспарухово"

От днес се прекратява бедственото положение в района на свлачището във варненския район „Аспарухово“. То беше в сила от 21 септември.



Електрозахранването и водоподаването в района са възстновени. По предложение на Геозащита - Варна са ограничени строителните и ремонтните дейности, а обхватът на свачището е разширен.

Предстои РДНСК да изготви доклад за необходимите укрепителни дейности. А експертиза ще установи причините за срутището. След излизането на резултатите от нея ще бъдат определени и последващите мерки. Заради свлачището все още не е започнало възстановяването на пропадналия път в района.