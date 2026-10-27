Ключови избори в Израел: Ще падне ли Бенямин Нетаняху от власт?

В Израел днес гласуват на ключови парламентарни избори - за първи път след атаката на Хамас от 7 октомври.



Вотът е тест за политическото бъдеще на Бенямин Нетаняху, който управлява страната вече близо 19 години. Предстои израелците да покажат дали одобряват действията на Нетаняху, последвали след атаката от преди 3 години.

Според проучванията, победител след изборите ще бъде бившият началник на генералния щаб на израелската армия Гади Айзенкот. Самият той обещава да се справи с Хамас за 18 месеца и е загубил сина си във войната в Газа. Според прогнозите, никой няма да успее да спечели мнозинство в 120-местния Кнесет и вероятно след изборите предстоят тежки преговори за коалиция.