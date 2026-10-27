Съдът решава дали Еюп Темиз да остане в ареста за убийството на бизнесмена Слави Бинев

СГС решава днес дали да остави за постоянно в ареста Еюп Темиз, който е обвинен за убийството на бизнесмена Слави Бинев. Разследващите са установили връзката между обвиянемия и убития бизнесмен.

Съпругата му Ния Темиз има обща фирма със Слави Бинев. От прокуратурата вече обявиха, че са открили оръжието, с което се предполага, че е извършено престъплението. Според резултатите от експертизата за барутните частици, именно задържаният е произвел изстрела в лицето на бизнесмена.

Слави Бинев беше застрелян на 24 октомври в дома си в столичния квартал „Павлово“. Малко след покушението полицията задържа трима мъже на автомагистрала „Тракия“, в района на тунел „Траянови врата“. Според разследващите те били познати на Бинев и го посетили в дома му преди стрелбата. При полицейските действия са открити два пистолета, единият от които бил изхвърлен от автомобила на заподозрените. Основната версия, по която работят криминалистите, е конфликт, свързан с неуредени финансови отношения.