Неуредени финансови отношения е водещата версия за убийството на Слави Бинев

Трима бяха задържани като заподозрени за убийството на Слави Бинев, който беше прострелян в дома си в столичния квартал „Гърдова глава" малко преди да открие международен турнир по таекуондо час по-късно край тунел „Траянови врата". Бинев и задържаните се познавали отдавна и имали чести контакти, съобщи главният секретар на МВР.

Слави Бинев е убит с един изстрел от упор в главата и гилзата е намерена в помещението, където е извършено убийството. Това се е случило малко след 10 часа тази сутрин, Само БНТ разполагаме с кадри, от които се вижда, че автомобилът със заподозрените пристига към дома на Бинев в 9.50 часа, а сигналът за убийството е подаден 28 минути по-късно. На този етап се смята, че внезапно възникнал спор между Бинев и заподозрените е причина за убийството. Вероятен повод за спора са неуредени финансови отношения. Двама от задържаните са турски граждани и по наша информация един от тях е физическият извършител на убийството. Третият задържан е български граждани, който според източници от разследването е разказал детайлно какво точно се е случило.

Сигналът за убийството на Слави Бинев е подаден от негов близък в 10 часа и 18 минути след като е чул изстрел. „По света и у нас“ разполага със запис от охранителна камера, на който се вижда, че заподозрените пристигат към дома на Бинев с голям джип около 30 минути по-рано. Посрещнати са и допуснати да влязат в къщата.

Любомир Николов, главен секретар на МВР: „Малко по-късно установихме, че на адреса са присъствали три лица, познати на простреляното лице, като имаме предварителна информация, че същите хора са били негови чести гости и по-конкретно във вчерашния ден. След кратка среща проведена на адреса, свидетел, който установяваме на място заявява, че е чул изстрел, след което е забелязал три човека, най-вероятно същите, които са били дошли предварително на простреляното лице на гости са се оттеглили в неизвестна посока като са се качили на лек автомобил „Лексус".“

От записи на охранителни камери разследващите разбират с каква кола се придвижват тримата заподозрени. Проследяват и движението на автомобила, който напуска столицата по АМ „Тракия".

Любомир Николов, главен секретар на МВР: „И малко по-късно около тунел „Траянови врата", около 54 километър, същия е засечен и чрез т.н. „тампониране", лицата са приведени в безпомощно състояние и са задържани. На място установяваме три лица, двама с турски имена, от турски произход и един с българска лична карта от български произход.“

В задържаните са намерени два законно притежавани пистолета.

Любомир Николов, главен секретар на МВР: „Като едното най-вероятно са се опитали да го укрият и са го изхвърлили непоследствено преди спирането на автомобила, а другото е намерено в чантичка на единия от возещите се в автомобила.“ - „Има ли възможност укритото оръжие, което са се опитали да укрият, да е това, с което е извършено убийството?“ - „Силно се надявам да е това, а и начина, по който действат извършителите, предполагаемите за момента, ме навежда на мисълта, че именно с него е извършено убийството, след като искат да го укрият непоследствено преди задържането.“

Водеща работна версия на разследващите е, че мотив за убийството на Слави Бинев са неуредени финансови отношения. Според наши източници има данни, че Бинев се е бил нагърбил да бъде посредник между двама от заподозрените и техни опоненти в спор за имоти.

Любомир Николов, главен секретар на МВР: „Лицата, които са били гости на простреляния са се занимавали със строителство и имат строителна фирма към момента изграждат два комплекса на територията на София.“

Според неофициална информация Слави Бинев се познавал от много години с единия от заподозрените, който се занимавал с Таекуондо в Турция, а съпругата му дори била съдружничка на Бинев в една от фирмите му.

Любомир Николов, главен секретар на МВР: „Деянието не може да се причисли към тези от поръчков характер. Те са имали отношения дълго време. И най-вероятно е възникнало нещо спонтанно, с което се е случил този инцидент.“

„По света и у нас" разполага с кадри от охранителни камери, на които се вижда, че тримата зоподозрени не крият нито лицата, нито автомобила си, както при пристигането в дома на Слави Бинев, така и при тръгването след убийството.

По темата работиха: Иво Никодимов, Алекс Христов

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