Дъжд и гръмотевици днес, сняг в събота

Във вторник минималните температури ще бъдат между 3° и 8°, по-ниски във високите западни полета, където ще има слана, в София - около 3°.

През деня облачността ще е по-често значителна. В източната половина от страната на много места ще вали. По-интензивни, значителни по количество, на места и с с гръмотевици ще бъдат валежите в североизточните райони. По-късно през деня в югоизточните райони валежите ще спрат. Ще завали в по-голямата част от Северна България. Ще продължи да духа слаб до умерен вятър от северозапад.

Максималните температури ще бъдат предимно между 9° и 17°, в София - около 11°.

По Черноморието ще бъде облачно с валежи от дъжд, на повече места и по-интензивни по северното крайбрежие, където и ще прегърми. Ще духа умерен, временно силен и поривист вятър от северозапад. Максималните температури ще бъдат 12°-14°. Температурата на морската вода е 17°-18°. Вълнението на морето ще бъде 2-4 бала.

В планините облачността ще бъде значителна. В масивите от източната половина от страната, а след обяд и в Западна и Централна Стара планина, Рила и Пирин ще има превалявания от дъжд. По високите върхове ще вали сняг, като границата дъжд-сняг ще се понижава. Ще духа умерен, по високите части и силен вятър от изток-североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 6°, на 2000 метра – около минус 2°.

В сряда в Северна България валежите ще продължат, ще се предимно слаби, но все още повече като количество в отделни райони на североизток.

В четвъртък слаби валежи от дъжд ще има на места в Северна и Източна България. Вятърът от запад ще отслабне, но в четвъртък в източните райони отново ще се усили, ще е от север-североизток. Минималните температури ще бъдат между 2° и 7°, в източните райони до 10°, а максималните - между 11° и 16°, в четвъртък – с 1-2 градуса по-високи.

В петък ще се задържи предимно облачно, с валежи главно в Южна България. Ще духа умерен вятър от еверозапад.

В събота ще започне ново понижение на температурите. Със застудяването температурите ще са с малък денонощен ход. Отново ще започнат валежи от дъжд, а в по-ниските планински райони е възможно дъждът да преминав в сняг.