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Денят след изборите беше присъствен за учениците, но неучебен

Яна Тодорова, стажант-репортер от Яна Тодорова, стажант-репортер
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Без ранно ставане и училищен звънец. Така започна понеделникът за част от учениците, заради проведените вчера избори.

В някои училища, вместо обичайните часове, децата имаха други занимания или извънучилищни дейности, а в други учебният процес протече нормално.

Тази година денят след изборите беше обявен за присъствен. В някои училища в столицата успяха да подредят класните стаи бързо и понеделникът не се различаваше от останалите учебни дни.

Веселин Стефанов, директор на 51 СУ "Елисавета Багряна":"Днешният ден започна с ранно ставане на всички колеги, за да може да върнем след изборния ден всичките помещения, които се използват. Преценихме, че денят ще бъде изцяло по програмата, като се обединихме около идеята във връзка със заповедта на министъра да не се преподават нови знания, а да се утвърждават вече такива постигнати."

Учителите измислят интересни занимания, с които да надградят знанията на учениците.

Здравка Делиева, класен ръководител на 4 "А" клас: "Днешният ден е един от любимите дни за децата, защото нямат стандартните часове, а пък са заедно."

Александра Златанова, ученичка в 4 "А" клас, 51 СУ: "Днес имаме състезание по краснопис и други, следващите часове ще рисуваме и оцветяваме."

"БНТ: Как минава денят, забавлявате ли се?

Стефан Милушев и Теодор Явазов, ученици в 4 "А" клас, 51 СУ: Много, приятен е."

В други училища програмата беше различна. А много родители са решили да не водят децата си на училище.

Виктория Раева, зам.- директор за начален етап, 119 СУ: "Очакванията ни бяха за доста повече деца, но в момемтна сме, така съвкупно има около 4 класа, но пък на децата им е забавно, занимават се с различни неща."

Милена Йорданова, учител на 3 "В" клас, 119 СУ: "Днешният ден е много свободен, спокоен, и тъй като в нашето училище работим по един проект за добродетелите, мислех да говорим предимно с децата за това какво е добродетел от гледна точка на техния опит на 9-годишни деца да потърсят в книжките с приказки такива поучителни истории, иначе натоварването е много голямо, а сега денят е по-забавен за тях."

Даяна, ученичка в 3 "В" клас: "Първо рисувахме картинки с Васил Левски, после госпожата по български ни зададе задача да направим комикс, нашият комикс с моята група беше за чудовището междучасие."

Рая, ученичка в 3 "В" клас: "Всяка седмица да има по един такъв ден и останалите дни да учим."

Така денят след изборите премина по различен начин за учениците в страната.

#денят след изборите #26 октомври #неучебен #присъствен #ученици

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