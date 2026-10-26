"Това е победа на смелостта над страха": Студентите в Сърбия ликуват след триумфа на изборите

53% и 141 места в 250-местния парламент печели "Студентската листа" в Сърбия. Това показват резултатите при 100% обработени протоколи от паралелното преброяване на гласовете на предсрочните парламентарни избори. Коалицията на Александър Вучич "Обединена Сърбия" е втора с 38,8 на сто и ще има 103-ма депутати. Вучич призна поражението си, а в цяла Сърбия празнуваха.

От Белград предават специалните пратеници на БНТ Ива Стойкова и Борислава Борисова.

По обяд - след една безсънна нощ на еуфория заради победата на "Студентска листа", студенти и граждани се организираха, за да разчистят огражденията около президентство – точно 600 дни, след като управляващите ги поставиха като преграда срещу надигащото се недоволство. Разчистване в прекия и преносния смисъл.

Мирко Даутович, университетски преподавател: „Фокусът сега ще бъде прочистването на администрацията от кадрите на Сръбската прогресивна партия. Тя изпълни институциите с напълно некомпетентни хора, чието основно задължение е да служат на Александър Вучич като шпионират другите служители и да пишат коментари в социалните мрежи колко велик е той. Ако не бъдат премахнати тези хора, които са готови да забият нож в гърба, промяната ще се забави. Вторият фокус е борбата срещу корупцията. Все още не се знае какъв е мащабът ѝ. Ние нямаме представа какъв е размерът на бюджета ни, на дълга, тайни договори с чуждестранни инвеститори, които никога не са публикувани. И трето – новото правителство трябва да установи с какво разполага Сърбия и какво губи“.

„Обединена Сърбия“ – коалицията, с която Вучич се яви на изборите, по ирония обедини хората, които заедно гласуваха за смяна на 14-годишното му управление, а после заедно празнуваха поражението му.

В щаба на студентите ликуваха и обещаха ново бъдеще за Сърбия.

Академик Радомир Саичич, кандидат от "Студентска листа": „Това е победа на смелостта над страха. Победа на надеждата над безразличието. Победа на вярата, че Сърбия може и трябва да бъде различна. Благодаря на всички, които застанаха един до друг и подкрепиха Студентска листа. Тази победа не е ничий личен трофей, а принадлежи на всички граждани. Но голямата победа носи и голяма отговорност. Нека нашият отговор на всяка провокация бъде достойнство. На всяка обида – мир. На всеки опит да ни разделят – още по-голяма солидарност. Утре започва работата – сериозна, отговорна и трудна за изграждането на една Сърбия, в която законът важи за всички, истината не се наказва, знанието се уважава, младите виждат своето бъдеще и никой не се страхува, защото мисли различно“.

Вучич, който няма право отново да се кандидатира за президент след двата си мандата, все пак ще влезе под №1 в новия парламент със заявката, че ще бъде силна опозиция.

Александър Вучич – лидер на Сръбската прогресивна партия: "Мнозина ще се изненадат и ще видите колко много са лъгали някои хора и какво са си измислили. Искам да ви информирам, че въз основа на извадка е ясно, че загубихме тези избори, "Студентската листа" спечели."

Вучич изглеждаше сигурен в победата си, подавайки оставка като президент и свиквайки предсрочни парламентарни избори с намерението да е следващия премиер. Къде сгреши и как се стигна до този обрат – анализите тепърва предстоят.

Лиляна Смайлович, журналист: "Той е на власт от много дълго време, цяло едно поколение не познава друг лидер. И хората, дори тези, които одобряват политиката му, се умориха да виждат едно и също лице по телевизиите. Той е и жертва на успеха си. Обвиненията в корупция, макар и без официални доказателства, имаха ефекта на снежната топка."

Европа приветства победата на "Студентска листа", а Кремъл изрази надежда, че сътрудничеството с Русия ще продължи.