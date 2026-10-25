Историческа победа за студентите, Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия

Александър Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия.

Избирателната активност е 69%.

Първите резултати сочат: „Обединена Сърбия“ – Александър Вучич – 40,42%, "Студентска листа" – Илия Сърданович – 51,47%.

Александър Вучич - президент на Сърбия: "Все още нямаме окончателни резултати. Мнозина ще се изненадат и ще видите колко много са лъгали някои хора и какво са си измислили. Искам да ви информирам, че въз основа на извадка... е ясно, че загубихме тези избори, "Студентската листа" спечели, те ще имат между 135 и 140 места, а ние ще имаме 105, никой друг не е влязъл в парламента. Да, войводинските унгарци влязоха с три места, а албанците с едно, но не ме занимавайте с това."