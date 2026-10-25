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Историческа победа за студентите, Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия

Ива Стойкова от Ива Стойкова
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Избирателната активност е 69%

Снимка: БГНЕС
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Александър Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия.

Избирателната активност е 69%.

Първите резултати сочат: „Обединена Сърбия“ – Александър Вучич – 40,42%, "Студентска листа" – Илия Сърданович – 51,47%.

Александър Вучич - президент на Сърбия: "Все още нямаме окончателни резултати. Мнозина ще се изненадат и ще видите колко много са лъгали някои хора и какво са си измислили. Искам да ви информирам, че въз основа на извадка... е ясно, че загубихме тези избори, "Студентската листа" спечели, те ще имат между 135 и 140 места, а ние ще имаме 105, никой друг не е влязъл в парламента. Да, войводинските унгарци влязоха с три места, а албанците с едно, но не ме занимавайте с това."

При 56 процента обработени протоколи на изборите в Сърбия студентското движение печели абсолютно мнозинство в парламента, сочат данните на сеSID и IPSOS - организациите, извършват паралелно преброяване на гласовете.

#Сърбия #парламентарни избори в Сърбия #Александър Вучич

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