Първа реакция на Иван Христанов след края на изборния ден: Кампанията беше решена от медиите и социолозите

Кампанията беше решена от медиите и социолозите, заяви кандидатът за президент Иван Христанов след края на изборния ден.

Иван Христанов, кандидат за президент: "Най-важната тема е избирателната активност. Все още няма пълно осъзнаване на катастрофата, която преживяхме днес – под 25% избирателна активност, под една четвърт от българите в България и чужбина са гласували. Това означава край на обществения договор, край на конституционния ред такъв, какъвто го познаваме. Край на легитимността както на президента, така и на кабинета и на Народното събрание. Тепърва ще осъзнаваме колко е страшно българите да не излязат и по този начин да кажат: "Ние не вярваме на политическата система, не вярваме на партиите в парламента, не вярваме на начина, по който провеждаме избори". Отсъстваше политическа кампания, нямаше дебати и цялата кампания беше решена от медиите и социолозите."