БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
Начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Евровизия Времето Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Президентски Избори 2026 Новини Свят бнт деца Спорт Времето Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ * * * Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочи паралелното пребряване на 100% на агенциите "Мяра" и "Алфа Рисърч" * * * БНТ със специална програма за президентските избори до края на вечерта

Първа реакция на Иван Христанов след края на изборния ден: Кампанията беше решена от медиите и социолозите

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:17 мин.
Президентски Избори 2026
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Кампанията беше решена от медиите и социолозите, заяви кандидатът за президент Иван Христанов след края на изборния ден.

Иван Христанов, кандидат за президент: "Най-важната тема е избирателната активност. Все още няма пълно осъзнаване на катастрофата, която преживяхме днес – под 25% избирателна активност, под една четвърт от българите в България и чужбина са гласували. Това означава край на обществения договор, край на конституционния ред такъв, какъвто го познаваме. Край на легитимността както на президента, така и на кабинета и на Народното събрание. Тепърва ще осъзнаваме колко е страшно българите да не излязат и по този начин да кажат: "Ние не вярваме на политическата система, не вярваме на партиите в парламента, не вярваме на начина, по който провеждаме избори". Отсъстваше политическа кампания, нямаше дебати и цялата кампания беше решена от медиите и социолозите."

Вижте повече във видеото

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #Иван Христанов #избори за президент

Последвайте ни

ТОП 24

ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей Гюров, сочат данни на "Алфа Рисърч"
1
ПЪРВИ ЕКЗИТПОЛ КЪМ 19.00 ч.: Балотаж между Илияна Йотова и Андрей...
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е във Видин
2
ЦИК: Към 12.00 часа избирателната активност е 5,8%, най-висока е...
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
3
ЦИК: 16,04% е избирателната активност към 16.00 ч.
Моряците от кораб „Дружба“ гласуваха с хартиени бюлетини
4
Моряците от кораб „Дружба“ гласуваха с хартиени бюлетини
Специална програма на БНТ за президентските избори – от първите часове на гласуването до изборната нощ
5
Специална програма на БНТ за президентските избори – от...
Гледайте по БНТ 3 световно първенство по борба
6
Гледайте по БНТ 3 световно първенство по борба

Най-четени

Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният секретар на МВР
1
Трима са задържани за убийството на Слави Бинев, съобщи главният...
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал „Павлово“
2
Бизнесменът Слави Бинев е убит в столичния квартал...
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
3
Къде са задържани заподозрените за убийството на Слави Бинев (СНИМКИ)?
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
4
Софийският военен съд освободи Мартин Варадинов от ареста
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на Бинев, заподозрени за неговото убийство
5
Ексклузивно за БНТ: Кадри от охранителните камери на гостите на...
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика
6
Бившият началник на НСО: Поведението на Колтуклиева не е журналистика

Още от: Политика

Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
Асен Василев: Резултатите от вота са ясен сигнал от гражданите, че политиката, която правителството води, не е добра за България
ЦИК при обработени 7,37% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ) ЦИК при обработени 7,37% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 00:57 мин.
Слави Трифонов: Нито един от самопредложилите се за президент не става Слави Трифонов: Нито един от самопредложилите се за президент не става
Чете се за: 02:42 мин.
Йотова с над 35% в Бургаско, Гюров я следва с 30% при над 21% обработени протоколи (ОБНОВЯВА СЕ) Йотова с над 35% в Бургаско, Гюров я следва с 30% при над 21% обработени протоколи (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 00:47 мин.
Илияна Йотова: Илюзия е, че ако не се гласува, можем да извършим промяна в страната Илияна Йотова: Илюзия е, че ако не се гласува, можем да извършим промяна в страната
Чете се за: 03:22 мин.
"Демократична България": На тези избори демократите в България бяха силно подценени "Демократична България": На тези избори демократите в България бяха силно подценени
Чете се за: 03:00 мин.

Водещи новини

Илияна Йотова: Илюзия е, че ако не се гласува, можем да извършим промяна в страната
Илияна Йотова: Илюзия е, че ако не се гласува, можем да извършим...
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат Андрей Гюров покани Илияна Йотова на дебат
Чете се за: 01:37 мин.
У нас
ЦИК при обработени 7,37% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ) ЦИК при обработени 7,37% СИК протоколи: Йотова и Гюров отиват на балотаж на 1 ноември (ОБНОВЯВА СЕ)
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Историческа победа за студентите, Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия Историческа победа за студентите, Вучич призна загубата си на парламентарните избори в Сърбия
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Мечка е забелязана в близост до станция на Симеоновския лифт
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Паралелно преброяване на 100%, "Мяра": Оспорвана битка за...
Чете се за: 00:52 мин.
Политика
Паралелно преброяване на 100%, "Алфа рисърч": Балотаж...
Чете се за: 00:52 мин.
У нас
Прокурорите избраха четиримата свои представители в новия състав на...
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ