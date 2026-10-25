Първи коментар на инициативния комитет Йотова-Вълчев: Резултатът се дължи на ниската избирателна активност

Резултатът се дължи на ниската избирателна активност, заяви д-р Стоименов, който е част от инициативния комитет, издигнал президентската двойка Йотова-Вълчев.

д-р Стоименов, инициативен комитет Йотова-Вълчев: "Със сигурност кампанията не беше подценена. През изминалите няколко седмици както госпожа Йотова, така и господин Вълчев обиколиха всички областни градове и изключително много общини и села, стиснаха хиляди ръце и направиха позитивна кампания. По данни от екзитпола изглежда, че разликата между първите и вторите е малка. Това го отдаваме на факта, че обществото се успокои, че си е върнало държавността след изборите на 19 април, но това не е така. Сглобката с Пеевски все още е налична - гласувайки за Гюров, хората биха могли отново да получат тази сглобка с Пеевски, защото точно това се получаваше, когато преди година те управляваха."