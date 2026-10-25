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Първи коментар на инициативния комитет Йотова-Вълчев: Резултатът се дължи на ниската избирателна активност

Милена Кирова от Милена Кирова
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Резултатът се дължи на ниската избирателна активност, заяви д-р Стоименов, който е част от инициативния комитет, издигнал президентската двойка Йотова-Вълчев.

д-р Стоименов, инициативен комитет Йотова-Вълчев: "Със сигурност кампанията не беше подценена. През изминалите няколко седмици както госпожа Йотова, така и господин Вълчев обиколиха всички областни градове и изключително много общини и села, стиснаха хиляди ръце и направиха позитивна кампания. По данни от екзитпола изглежда, че разликата между първите и вторите е малка. Това го отдаваме на факта, че обществото се успокои, че си е върнало държавността след изборите на 19 април, но това не е така. Сглобката с Пеевски все още е налична - гласувайки за Гюров, хората биха могли отново да получат тази сглобка с Пеевски, защото точно това се получаваше, когато преди година те управляваха."

БНТ: Ще търсите ли партийна подкрепа от формациите, които не издигнаха свой кандидат -ГЕРБ и ДПС?

д-р Стоименов, инициативен комитет Йотова-Вълчев: "Ние ще търсим подкрепата на абсолютно всички български граждани."

#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #избори за президент #Илияна Йотова

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