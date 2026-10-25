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Петър Витанов: По кална кампания не съм виждал

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По-голямата част от хората очаква истинската битка да се случи следващата седмица, заяви депутатът от "Прогресивна България"

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По кална кампания не съм виждал, заяви депутатът от "Прогресивна България" Петър Витанов в специалното студио на БНТ за президентските избори.

Петър Витанов, ПБ: "По-кална кампания аз не съм виждал. Тя беше компроматна и отблъсна част от избирателите. Тези избиратели, които подкрепят госпожа Йотова, бяха до известна степен подведени от големите разлики, които даваха в началото – 10, 15, 20% , и не излязоха. Имаше и позиви от някои политически лидери да не излизат хората - има цели секции, цели села, в които няма нито един гласувал. По-голямата част от хората очаква истинската битка да се случи следващата седмица."

За ниската избирателна активност и представянето на президентската двойна Йотова-Вълчев депутатът от "Прогресивна България" коментира:

Петър Витанов, ПБ: "Очаквах по-голяма активност. Това е най-ниската избирателна активност по време на целия преход и да се преструваме, че не е проблем, не е редно. Колегите от другия щаб (Гюров-Кандев) са успели да мобилизират повече избиратели. Те са на предела на своята мобилизация, респективно са се представили по-добре. Ние имаме много по-голям резерв. Надявам се значително повече хора да излязат, след като разликата е по-малка, отколкото беше прогнозирано."

За ударените кораби в Черно море Витанов заяви:

Петър Витанов, ПБ: "Ние не направихме абсолютно нищо по-различно от това, което направи Румъния. С една малка разлика – имаше висок дипломатически демарш спрямо руския посланик, което Никушор Дан не направи."

За инцидента със Соня Колтуклиева и председателя на НС Михаела Доцова Витанов заяви:

Петър Витанов, ПБ: "Истеризирането по тази тема беше използвано политически от нашите опоненти."

За ареста на кметове и бойкота на населени места да гласуват на президентските избори Витанов коментира:

Петър Витанов, ПБ: "Цели населени места правят нещо като бойкот по друга причина, а не заради задържането на кметовете. Малцина са убедени в тяхната невинност. Мисля, че те са доста приближени и се носят легенди в политическите среди. Причината, поради която не се насърчаваха хората от определен етнос и определена политическа партия да гласуват, е очакването за бъдещо търгуване."

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#избори на 25 октомври #президентски избори 2026 #Прогресивна България #Петър Витанов

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