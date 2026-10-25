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БЪЛГАРИЯ ИЗБИРА ПРЕЗИДЕНТ

Избягали членове на секция и скандал заради шапка на член на СИК в Пловдивско

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Деница Торньова
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Чете се за: 02:42 мин.
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Снимка: БТА
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
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Два са по-сериозните сигнали за изборни нарушения в Пловдив и областта. И в двата случая са замесени членове на изборни секции, като единият дори е бил отстранен, по решение на РИК.

Първият сигнал е от асеновградското село Болярци, където заместник-председател на СИК беше отстранен заради неправомерна агитация и обиди на расова основа.

Куриозното в случая е, че когато нашият екип отиде на място, всички членове на секционната комисия избягаха като оставиха без надзор изборните книжа в помещението за гласуване.

И към другия случай предизвикал напрежение в изборния ден – в тази секциите в район "Тракия" се е стигнало почти до бой, заради шапката на един от членовете на комисията, на която били изобразени руското знаме и знак Зет.

Един от избирателите сметнал това за агитация и опитал да вземе шапката. Последвала суматоха, в която била блъсната изборната урна. След намесата на полицията всичко завършило с предупреждение и за двете страни. В случая няма нарушение на изборните правила, тъй като символът, провокирал напрежение, не е е свързан с политическа партия или конкретен кандидат, който участва в изборите. А и самият член на СИК е не е бил с шапката вътре, а само докато почивал на двора:

Магдалена Славчева, председател на 26 СИК - Пловдив: "Влетяха мъж и жена, силно превъзбудени и с много агресивно поведение. Попитаха ме защо допускаме агитация в предизборния ден. Казаха, че става въпрос за някаква шапка със Z. Докато се разбирахме с тях мъжът влетя и започна да блъска колегата. Той самоотвержено защити урната."

Иван Иванов, член на 26 СИК - Пловдив: "Каза дайте тука шапката тва е незаконно, това е политическа агитация в изборния ден. Аз не виждам някаква политическа агитация, шапката е изключително безобидна. Самата полиция много бързо отреагира, за да не се стигне до физически сблъсък. Това щеше да бъде срам за изобщо за нас самите."

Вижте още в прякото включване на Деница Торньова

#избягали членове на СИК #шапка #гласуване #скандал #Пловдив

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